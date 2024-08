Ribaltone Dybala, UFFICIALE: hanno cambiato idea

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito al futuro prossimo di Paulo Dybala, la cui permanenza a Roma ha scosso il panorama calcistico

Mentre Daniele De Rossi sarà probabilmente impegnato ad analizzare nel profondo la clamorosa debacle subita con l’Empoli di D’Aversa, Florent Ghisolfi prosegue senza soluzione di continuità il lavoro da svolgere per fornire al Comandante di Ostia un gruppo organico e competitivo, in grado di invertire nel minor tempo possibile la spiacevole tendenza registrata in questo inizio di campionato.

Alla Roma di De Rossi, a pochi giorni dalla conclusione della sessione estiva del calciomercato, occorrono ancora una serie di innesti, come la serata di ieri ha manifestato con particolare evidenza.

Quella che sarebbe dovuta essere l’occasione per compiere un tributo a Paulo Dybala e alla sua permanenza, ma soprattutto per portare a casa la prima vittoria della stagione, si è trasformata nella cartina tornasole delle persistenti lacune del progetto Roma. Parlando proprio di Dybala, è da pochi minuti giunto un aggiornamento particolarmente rilevante in merito al suo futuro.

Dybala convocato da Scaloni per le qualificazioni dell’Argentina

Al netto di un finale di partita in cui la condizione fisica sembrerebbe aver opacizzato il rendimento in campo, i guizzi di Paulo Dybala sono stati indubbiamente i più luminosi e potenzialmente decisivi della serata giallorossa.

Il fuoriclasse argentino non può fare a meno di dispensare qualità per il rettangolo verde, ma, al tempo stesso, è ancora evidente come il Comandante di Ostia stia facendo fatica a far convincere sul piano squisitamente calcistico il gran numero di talenti presenti in fase offensiva. Intanto, per Dybala giungono notizie direttamente dall’allenatore della nazionale argentina Lionel Scaloni.

Colui che ora più che mai è identificato dalla tifoseria capitolina come il leader tecnico e spirituale della Roma, è stato richiamato dalla propria nazionale per unirsi al cammino di qualificazione ai Mondiali del 2026 che la selezione argentina affronterà nel corso delle prossime settimane. La notizia è stata riportata sul profilo X(Twitter) ufficiale della selezione argentina.