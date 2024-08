Roma, ritorno al passato e tifosi avvisati: è già in vendita

Ecco le ultime in merito ad uno degli aspetti che più destano la cuorisità della tifoseria giallorossa nel corso dell’estate

In seguito ad una delle sessioni di mercato più ricche della storia giallorossa, la falsa partenza della Roma di Daniele De Rossi ha suscitato un generale e vigoroso malcontento tra le vie della capitale, dove, con il calciomercato ancora in corso, si inizia persino a mettere in discussione la longevità della permanenza di DDR.

Un solo punto in due partite oggettivamente alla portata dell’organico giallorosso, un gruppo che appare ancora come un cantiere aperto e svariati dubbi in merito alle gerarchie definite da DDR… Insomma, questo inizio di campionato non è esattamente ciò che il popolo giallorosso si aspettava dopo gli altisonanti colpi di Matias Soulé e Artem Dovbyk.

Lo scetticismo attualmente diffuso tra le fila della tifoseria capitolina sembrerebbe aver persino cancellato quel fervente ottimismo relativo agli ultimi giorni del calciomercato, ma, al netto del generale malcontento vigente tra i romanisti, pare che vi sia una novità ancora in grado di risollevarne la curiosità.

La terza maglia è ormai definitiva

Insieme al calciomercato, uno degli aspetti che più appassiona i tifosi di calcio è indubbiamente quello relativo al vestiario della propria squadra del cuore e, nel corso delle ultime ore, sono state pubblicate nuove indiscrezioni in merito alla nuova terza maglia che la Roma di DDR indosserà nel corso della stagione 2024/25.

Il portale che ha diffuso le ultime sul kit è come sempre Footy Headlines, che questa volta ha mostrato direttamente le foto della terza maglia romanista etichettata e pronta alla vendita. Si tratterebbe dunque della versione definitiva del kit che indosseranno i calciatori in campo, composto da una base blu, con dettagli gialli e rossi. Ora si attende soltanto la presentazione ufficiale.