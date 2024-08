Abraham ribalta la Roma: nuova offerta in Serie A

Dopo il ko subito contro l’Empoli di D’Aversa, la Roma di Daniele De Rossi ha ricevuto delle notizie sul futuro di Abraham.

Dopo il pareggio rimediato all’Unipol Domus contro il Cagliari di Davide Nicola, la Roma è caduta rovinosamente nel secondo turno di campionato. Domenica scorsa, in maniera davvero sorprendente, il team capitolino ha perso allo Stadio Olimpico per 1-2 contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

La squadra agli ordini di Daniele De Rossi, dopo aver dimezzato lo svantaggio con Shomurodov, ha avuto sì la possibilità di pareggiare, ma la prestazione fornita contro l’Empoli sarebbe stata comunque troppo deludente. La Roma, soprattutto nel corso della prima frazione di gara, ha infatti sofferto troppo gli attacchi dei toscani.

Il team giallorosso, dunque, si è già staccato dal gruppo di testa e, proprio per questo motivo, non può più permettersi di sbagliare. Anche perché domenica prossima ci sarà la sfida all’Allianz Stadium contro l’attuale capolista, ovvero la Juventus di Thiago Motta. Tuttavia, in attesa della sfida contro la ‘Vecchia Signora’, in casa Roma bisogna registrare delle grosse novità che riguardano il futuro di Tammy Abraham

Calciomercato Roma, il West Ham deve vendere Ings prima di prendere Abraham: attenzione al Milan

Secondo quanto riportato dal portale inglese ‘footballinsider247.com’, infatti, la Roma ha aperto alla cessione dell’inglese al West Ham che, però, deve ancora sferrare il colpo decisivo. Prima di acquisire a titolo definitivo Tammy Abraham, infatti, i dirigenti degli ‘Hammers’ devono cedere Danny Ings.

Quest’ultimo, di fatto, è il designato da Lopetegui per fare spazio a Tammy Abraham. Nei prossimi giorni, dunque, ci potrebbe essere l’assalto finale del West Ham per l’ex calciatore del Chelsea. Tuttavia, per chiudere definitivamente l’accordo, l’attaccante dovrebbe anche abbassarsi un po’ le pretese, visto che il club inglese non sarebbe intenzionato a pagargli 6 milioni di euro a stagione.

Se l’ipotesi West Ham dovesse saltare del tutto, quindi, per Abraham tornerebbe calda l’indiscrezione che porterebbe un suo passaggio nel Milan di Paulo Fonseca. Il club rossonero, come anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione, potrebbe inserire qualche giocatore per convincere la Roma a cedere l’ex calciatore del Chelsea. Il nome più caldo in queste ore per questa possibile ipotesi di mercato sembra essere quello di Alexis Saelemaekers.