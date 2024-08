Addio gratis prima di Juve-Roma: svolta capitale

Ecco le ultime in merito ad un’operazione di fine mercato per la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta

Le prime partite dell’annata 24/25 della massima lega italiana sembrerebbero aver generato persino più confusione e mistero di quanto non ce ne fosse prima del 17 agosto (data del primo match della stagione), quando tifosi e appassionati stavano ancora tentando di comprendere come si sarebbero concretizzate le vigorose metamorfosi compiute da Milan, Napoli, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta.

Dopo due match tutto è ancora da definire, dato che la gran parte dei club che si è sottoposto ad un lavoro di ristrutturazione ha manifestato comportamenti a dir poco bipolari all’interno del rettangolo verde.

Vi è poi da considerare anche il fattore fisico, dato che gran parte dei calciatori sembrerebbe ancora in fase di recupero, e la possibilità che vi siano ulteriori cambiamenti nel corso degli ultimi giorni di mercato. Insomma… questa stagione di Serie A sembrerebbe pronta ad assicurare spettacolo a tifosi e appassionati, anche e soprattutto considerando che l’unica formazione apparsa solida sinora è proprio quella che possiede i mezzi più credibili per contrastare l’egemonia tecnico-tattica messa in atto lo scorso anno dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi: la Juventus.

Nelle scorse ore sono infatti emerse delle novità in merito alle possibili operazioni che caratterizzeranno la fase conclusiva del lavoro di Cristiano Giuntoli.

La Lazio punta Arthur: prestito in vista

Dopo due trionfi consecutivi – sia in termini di risultati, che in quanto a efficacia delle nuove routine tattiche, ma anche per quanto concerne l’entusiasmo che si respira in casa Juve – la Vecchia Signora di mister Motta si prepara ad affrontare la Roma di Daniele De Rossi, che si troverà ad affrontare i piemontesi a rosa finalmente completa.

I bianconeri, entro la sfida con i capitolini, conquisteranno almeno un paio di pedine di rilievo (Koopmeiners e Nico Gonzalez ormai certi), ma pare che Giuntoli si stia muovendo in contemporanea anche in fase di uscita.

Più volte inserito da Giuntoli nella lista dei calciatori sacrificabili, Arthur Melo potrebbe trasferirsi a breve in un’altra società nostrana. La formula pensata dall’ex direttore sportivo del Napoli coincide con quanto avvenuto lo scorso anno con il prestito del centrocampista brasiliano alla Fiorentina, ma in questo caso i destinatari del classe ’96 sarebbero i biancocelesti di Baroni.

Oltre al chiacchierato affare Folorunsho, il quale sarà utile a fornire fisicità e tecnica tra le linee, occorre infatti un verticalizzatore di qualità e il profilo dell’ex Barcellona potrebbe fare al caso dei laziali. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’esoso salario preteso dal brasiliano (6 milioni di euro a stagione), per cui potrebbe risultare utile un contributo della Vecchia Signora.