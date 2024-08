Calciomercato Roma, accordo totale col Milan: ultima chiamata

Calciomercato Roma, ha detto sì al Milan: ultima chiamata per i giallorossi e Ghisolfi, al quale restano pochi giorni per accontentare De Rossi.

Continuano le valutazioni e le attenzioni in casa Roma rispetto ai diversi scenari da approfondire e concretizzare in queste battute finali di calciomercato. Il lavoro di Ghisolfi e colleghi è stato fino a questo momento operoso ma ben lungi dall’assicurare una rosa completa a Daniele De Rossi, atteso da una stagione complicata e non iniziata nel migliore dei modi.

Lo ricordano bene i primi due risultati di questa nuova Serie A, che vede Pellegrini e colleghi con un bottino di un solo punto, al termine di un rendimento con Cagliari ed Empoli in grado di denunciare la necessità di dover lavorare ancora su molteplici aspetti. Tra questi, figura ovviamente quello difensivo, dove le ultime ore hanno fatto registrare il nome di Danso come prossimo rinforzo per la squadra giallorossa, sulla base della da tempo raggiunta intesa con il giocatore e un accordo trovato, non senza attese e difficoltà, tra la Roma e il Lens.

Koné ha detto sì al Milan, ultima chiamata per la Roma

Parallelamente all’individuazione di Saul Abdulhamid come elemento con il quale saturare la coppia di terzini costituita anche dal confermato Celik, la Roma non ha però mai archiviato i discorsi relativi anche alla ricerca di almeno un volto nuovo a centrocampo, dove, fino a questo momento, si è registrato come volto nuovo solamente Enzo Le Fèe.

Il centrocampista francese ha lasciato intravedere qualità e geometrie che non poco aiuto potrebbero fornire al reparto centrale di campo, che continua però a patire una costruzione non del tutto felice. La necessità di un profilo di gamba e che sappia svolgere il ruolo di box to box non è certamente una novità, come ben ricordano gli interessi della Roma per Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach finito nel mirino di diversi club europei, oltre che quello giallorosso.

Dopo aver ufficialmente salutato i propri tifosi ed essere stato accostato anche al PSG, il futuro di Koné potrebbe essere al Milan, come ricorda Sky Sport De. Secondo quanto riferito dalla Germania, infatti, il giocatore avrebbe accettato la destinazione rossonera: per l’approdo definitivo, però, manca l’intesa tra i club, ultimo ostacolo di una trattativa che potrebbe garantire un importante e fisico rinforzo al già modificato centrocampo di Fonseca.

Ultima chiamata, invece, per la Roma che, se davvero vorrà provare ad arrivare ad un calciatore vantante le caratteristiche ricercate da De Rossi in questo reparto, dovrà distinguersi per un rilancio finale, intervenendo in quello che fin qui si è rivelato, forse, il tallone di Achille maggiormente delicato ed evidente di questa squadra.