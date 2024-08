Calciomercato Roma, accordo totale e firma: De Rossi al settimo cielo

Calciomercato Roma, accordo totale e firma: finalmente arriva il rinforzo in difesa, De Rossi al settimo cielo

L’inizio di campionato della Roma è stato molto negativo sul piano dei risultati. Dopo il deludente 0-0 a Cagliari, nella seconda giornata, la prima partita della nuova stagione disputata all’Olimpico, è andata addirittura peggio. C’era grande entusiasmo tra i tifosi per il no di Paulo Dybala ai tanti soldi offerti dall’Arabia Saudita e per vedere all’opera i nuovi acquisti, in particolare Matias Soulé e il capocannoniere dell’ultima edizione della Liga spagnola Artem Dovbyk.

La sconfitta ha gettato nello sconforto più totale l’ambiente giallorosso, ma la finesta di calciomercato estiva non è ancora terminata e c’è ancora tempo per porre rimedio. In particolare l’allenatore De Rossi avrà a sua disposizione un importante rinforzo per la difesa, andata nel pallone in più occasioni nella partita contro l’Empoli.

Calciomercato Roma, accordo totale col Lens per Danso: firma imminente

Il rinforzo in questione è Kevin Danso, difensore centrale del Lens e della nazionale austriaca. La trattativa è decollata negli ultimi giorni, e ieri i tifosi del Lens avevano esposto uno striscione per salutarlo, evidentemente consapevoli che ormai non c’era più nulla da fare per trattenerlo.

Secondo le informazioni in possesso alla redazione di Asromalive, l’accordo tra la Roma e il Lens è ormai totale. In attesa di capire le cifre ufficiali dell’importante rinforzo per i giallorossi, De Rossi può esultare perché avrà subito a disposizione un difensore centrale affidabile e già pronto all’uso visto che con il Lens è regolarmente sceso in campo in questo avvio di stagione.