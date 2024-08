L’ex Juve inguaia Giuntoli: scippo last minute

La Juve parte forte in campo e Cristiano Giuntoli si sblocca sul calciomercato estivo. Un ex bianconero però può far saltare una pista in entrata alla Continassa.

La partenza stagionale della Juve targata Thiago Motta è stata col piede premuto forte sull’acceleratore. Due vittorie in altrettante gare in Serie A e vetta della classifica in solitaria dopo 180 minuti del nuovo campionato. Ora la squadra bianconera, dopo aver superato con un netto 3-0 gli ostacoli Como ed Hellas Verona, attende in casa la Roma di Daniele De Rossi. La partenza della squadra giallorossa è stata diametralmente opposta a quella bianconera, con un solo punto raccolto nelle prime due giornate di campionato. Su un binario parallelo viaggiano gli scenari del calciomercato estivo, a quattro giorni dalla chiusura della finestra ordinaria.

Cristiano Giuntoli si è sbloccato sul fronte delle entrate in attacco, chiudendo una doppia operazione. La Juve ha prelevato l’argentino Nico Gonzalez, ennesimo innesto che arriva dalla Fiorentina, e Francisco Conceicao. La squadra allenata da Thiago Motta rinforza le corsie esterne in attacco, mentre resta un nodo da sciogliere nel reparto il futuro di Federico Chiesa. L’altro ex Viola è finito sul mercato e fuori dalle rotazioni di Motta, ed ora si parla di interesse del Liverpool e del Barcellona per il figlio d’arte. Mentre sul fronte delle entrate la Juventus rischia di essere sorpassata in Germania, con l’effetto domino scatenato dall’ex bianconero.

Calciomercato Juve, effetto domino Coman: il Bayern Monaco piomba su Sancho

Riflettori accesi sul futuro di Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United. L’attaccante classe 2000 continua ad essere seguito dai bianconeri e dal Borussia Dortmund, con cui ha fatto bene in prestito lo scorso anno. Anche la Juve lavora per portarlo in prestito alla Continassa.

L’attaccante britannico però è finito anche nel mirino del Bayern Monaco in Bundesliga. Secondo quanto rilancia il sito inglese Hitch.com, i bavaresi possono fiondarsi sul classe 2000 dopo aver ceduto Kingsley Coman. Il futuro dell’ex Juve si va ad intrecciare con le manovre di Cristiano Giuntoli.