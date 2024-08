Paradosso Roma, l’ultimatum fa volare Ghisolfi

Giungono gustosi aggiornamenti in merito a quello che è probabilmente l’affare più importante degli ultimi giorni del mercato giallorosso

La rivoluzione Ghisolfi sinora ha generato un fervente scetticismo, alimentato in particolare da un inizio di campionato a dir poco deludente, in grado di cancellare in soli 180 minuti l’entusiasmo precedentemente covato per gli affari relativi a Matias Soulé, Enzo Le Fée e Artem Dovbyk.

Adesso, con la sfida Juventus in rapido avvicinamento e il calciomercato agli sgoccioli, Daniele De Rossi reclama a gran voce quegli innesti necessari a comprendere realmente la tanto desiderata metamorfosi tecnico-tattica che avrebbe dovuto permettere ai giallorossi di proiettarsi nuovamente in zona Champions League.

Difatti, il mercato del nuovo direttore tecnico d’oltralpe, per quanto altisonante in termini di calciatori acquistati, risulta a dir poco parziale, a causa di una serie di ruoli lasciati letteralmente in balia delle mediocrità registrate nella precedente stagione.

Dopo la chiusura dell’enigmatico affare Abdulhamid, alla Roma occorre ancora un difensore centrale, un esterno offensivo propenso a giocare a sinistra e un centrocampista in grado di abbinare quantità, qualità e dinamismo. In tal senso Ghisolfi ha già da tempo individuato un profilo in linea con le esigenze di DDR e, nel corso delle ultime ore, sono emerse novità in merito.

Scatta l’ultimatum per Koné, il Borussia vuole chiudere: Milan e PSG non sono pronte

La figura che più di tutte sembrerebbe aver stregato Ghisolfi e colleghi risponde al nome di Manu Koné, ovvero un talentoso classe 2001 dalle esplicite virtù calcistiche.

Tecnica, rapidità, dinamismo, una generosa dose di muscoli, centimetri e intelligenza tattica sono le qualità più evidenti di colui che attualmente è ancora di proprietà del Borussia Mönchengladbach. Sul talento francese avevano posato gli occhi anche PSG e Milan, ma recenti aggiornamenti provenienti da bild.de sembrerebbero confermare la bontà della causa giallorossa.

Se da una parte i francesi devono ancora vendere Ugarte e Soler prima di pensare a nuove entrate, i rossoneri devono a loro volta preoccuparsi di piazzare Bennacer. Un contesto che potrebbe favorire la Roma, soprattutto considerando che, come riportato da Bild.de, il Borussia parrebbe particolarmente propensa a chiudere nel minor tempo possibile l’operazione Koné, così da poter soffermarsi sul necessario innesto di un difensore dalla spiccata versatilità.

Non è un caso che Koné non sia attualmente a disposizione del proprio allenatore, come comunicato ufficialmente dalla società tedesca: “Koné non è in rosa a causa di un possibile cambio imminente”. Rimane tuttavia l’ostacolo dei 20 milioni in cash pretesi dai tedeschi, che attualmente mal si sposano con le casse dei giallorossi.