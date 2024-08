Rabiot al posto di Koné: last minute clamoroso

Per la Roma di Daniele De Rossi, dopo il brutto ko rimediato contro l’Empoli bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi ed il Milan di Paulo Fonseca sono state sicuramente le delusioni del secondo turno di campionato. I giallorossi hanno infatti perso in casa contro l’Empoli, mentre il team meneghino è caduto a Parma contro la squadra guidata da Fabio Pecchia.

Proprio a seguito di questi due ko, Roma e Milan si sono già staccate dal gruppo di testa, visto che hanno totalizzato solo un punto nelle prime due giornate di campionato. La squadra giallorossa, inoltre, è attesa anche dal primo big match della stagione di Serie A 2024/25. Domenica prossima, infatti, gli uomini di Daniele De Rossi saranno di scena all’Allianz Stadium per sfidare la Juve di Thiago Motta.

A seguito del ko rimediato contro l’Empoli, dunque, la Roma dovrà fare di tutto per uscire indenne dalla trasferta di Torino. Tuttavia, in attesa della partita contro la Juventus, il nome della squadra giallorossa è legato ancora una volta a quello del Milan, ma questa volta stiamo parlando di un’indiscrezione di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Milan potrebbe virare su Rabiot e lasciare il via libera per Koné: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Milan starebbe valutando di ingaggiare a parametro zero Adrien Rabiot. Tuttavia, il club rossonero dovrà cedere Bennacer prima di poter chiudere l’operazione con l’ex giocatore della Juventus.

Se Rabiot dovesse realmente andare al Milan, di fatto, la Roma avrebbe via libera per Koné. Il giocatore del Borussia Monchengladbach, infatti, viene considerato da Ibrahimovic e Furlani ‘solo’ l’alternativa all’ex centrocampista della Juve. Ghisolfi, dunque, potrebbe chiudere l’arrivo del classe 2001 transalpino per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.