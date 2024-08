Tegola Roma Femminile, UFFICIALE: rottura del crociato e operazione

Roma, infortunio UFFICIALE: rottura del legamento crociato e operazione. Adesso le giallorosse potrebbero tornare sul mercato

Una vera e propria tegola si abbatte sulla Roma a pochi giorni dall’inizio del campionato. La diagnosi è impietosa: rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Stagione quindi compromessa e non è escluso un ritorno sul mercato per andare a prendere un difensore centrale.

La giovane Valdezate, difensore centrale della Roma femminile, in un allenamento in Francia in vista della Amos French Cup, poi vinta dalla squadra di Spugna, ha subito una distorsione al ginocchio. Ieri la squadra è tornata in Italia e oggi la spagnola si è sottoposta agli esami di rito, che hanno evidenziato quanto detto prima. Dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico.

Tegola Roma Femminile: ufficiale la rottura del crociato di Valdezate

Una tegola pesantissima, perché Valdezate era una delle 4 centrali a disposizione del tecnico giallorosso in vista della prossima stagione che inizierà ufficialmente venerdì sera a Formello quando andrà in scena il derby contro la Lazio, neopromossa, e che si è rinforzata.

Non era una titolare, ma questo poco cambia. E come detto adesso il due Bavagnoli-Migliorati potrebbe tornare sul mercato che chiude il 14 settembre: ci sono comunque tre centrali e anche Kumagai, che all’occorrenza potrebbe abbassarsi. Vedremo. Non ci voleva, e non è il primo infortunio del genere: nello scorso mese di gennaio stessa sorte era capitata ad Aigbogun, che ormai è sulla via del rientro e dovrebbe tornare a disposizione tra la fine del mese di settembre e l’inizio di ottobre. Da parte di tutta la redazione di Asromalive.it gli auguri di un pronto recupero alla sfortunata calciatrice giallorossa.