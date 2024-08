Roma scatenata, non solo Danso: un accordo dopo l’altro

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito alle ultime cartucce che Florent Ghisolfi userà nel corso degli ultimi giorni di mercato

Al contrario di ciò che il popolo giallorosso pretendeva da una delle campagne acquisti più generose della storia giallorossa, sino ad adesso la Roma di Daniele De Rossi è apparsa confusa e disorientata, forse proprio a causa di una sessione di mercato che ha cambiato tanto, senza però concludere la tanto agognata metamorfosi prima dell’inizio del campionato.

Ecco che il misero punto conquistato in due partite appare in realtà piuttosto coerente con un organico tanto rafforzato in alcuni reparti, quanto sensibilmente indebolito in alcune zone del campo: se da una parte abbiamo l’approdo – ancora da contestualizzare tatticamente – di Artem Dovbyk e Matias Soulé, dall’altro ecco una linea difensiva dove i difetti sono rimasti (Celik) e alcuni punti di forza sono persino evaporati (Diego Llorente).

La Roma ha speso tanto e, per compiere definitivamente la trasformazione che dovrebbe finire a DDR un gruppo su cui costruire un progetto duraturo, occorre liberarsi degli esuberi più preziosi, senza il cui trasferimento il nuovo direttore tecnico d’oltralpe faticherà a concludere il lavoro in entrata.

Abraham ad un passo dal West Ham: prestito con obbligo di riscatto all’orizzonte

Ad esclusione di Paulo Dybala, il nome in uscita che nelle scorse settimane ha più attirato l’attenzione della tifoseria è senza dubbio alcuno quello du Tammy Abraham, la cui nostalgia nei confronti della Premier League potrebbe causare il definitivo divorzio dalla Roma di De Rossi.

L’esoso investimento che ha portato all’approdo di Enzo Le Fée – raffinato centrocampista già costretto in infermeria -, Matias Soulé – la cui fantasia e classe vanno razionalizzate con maggior efficienza all’interno dell’economia tecnico-tattica dei giallorossi – e Artem Dovbyk – uno squalo da gol ancora occupato ad ambientarsi nella massima lega italiana e nella Roma -, deve necessariamente conoscere un ritorno in termini di capitale in entrata e, nelle scorse ore, la telenovela Abraham-West Ham parrebbe essere tornata in onda.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, pare che i giallorossi siano ad un passo dalla chiusura dell’accordo con gli inglesi, che tuttavia porterebbe ad un prestito con obbligo di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Un’operazione che renderebbe sensibilmente più sostenibile il trasferimento di Kevin Danso, che porterà un’altra uscita di circa 20 milioni di euro dalle casse giallorosse.