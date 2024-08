Blitz e accordo con la Roma: ora tocca al centrocampista

Giungono succulente novità in merito ad una delle pedine più desiderate e chiacchierate tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Mentre Saud Abdulhamid mette a posto il proprio armadietto e Kevin Danso si dirige verso il centro sportivo Fulvio Bernardini, Daniele De Rossi non appare ancora completamente soddisfatto del proprio organico, a cui occorrono ancora un centrocampista di gamba e un esterno offensivo di piede destro, che possa dunque ricoprire la fascia sinistra senza incorrere in forzature, come accaduto nel caso di Matias Soulé (le cui esperienze a sinistra sinora hanno manifestato una certa incompatibilità, derivante in particolare dal suo mancino, la cui efficacia è stata disinnescata proprio dall’impossibilità di rientrare con il proprio piede preferito).

Al centro del campo la triade dei veterani composta da Pellegrini, Paredes e Cristante sembrerebbe non soddisfare più le esigenze di un sistema di gioco che aspira a divenire frizzante e dinamico, senza tuttavia rinunciare alla fisicità. Ecco che, mentre l’approdo di Le Fée occorreva per incrementare ulteriormente la qualità in mezzo al campo, DDR ora pretende la proprio direttore tecnico un calciatore di quantità, in grado di mettere muscoli a disposizione della squadra.

Koné ad un passo dalla Roma: ora tocca a lui se scegliere De Rossi o Fonseca

Il nome che più di tutti ha monopolizzato l’attenzione dei dirigenti giallorossi nel corso delle scorse settimane è senza dubbio alcuno quello di Manu Koné, il cui destino sembrerebbe più chiaro ora dopo ora. Le fitte nubi che hanno avvolto l’operazione Koné negli ultimi giorni parrebbero essersi dissipate nel corso di qualche ora, a causa delle ultime notizie emerse sul trasferimento del classe 2001 francese.

Si tratta di un elemento in grado di garantire una piacevole convivenza di svariate virtù calcistiche, che vanno da un’invidiabile disinvoltura con il pallone, passano per un’intelligenza tattica di pregio, fino ad arrivare alla considerevole quantità di muscoli che il francese potrebbe mettere a disposizione dei giallorossi.

Secondo quanto riportato da retesport, pare che lo stesso De Rossi, impaurito dalla prospettiva di giungere al 31 agosto senza rinforzi utili ad incrementare la muscolarità dell’organico, abbia indicato Koné come una necessità improrogabile.

Difatti sembrerebbe che i giallorossi abbiano già trovato un accordo con il Borussia Mönchengladbach e, dunque, in questo momento stia soltanto allo stesso Koné la scelta definitiva. Il talento d’oltralpe si trova a dover valutare anche il corteggiamento del Milan di Fonseca, con cui avrebbe già raggiunto un’intesa. Aggiornamenti di rilievo giungeranno nelle prossime ore.