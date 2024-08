Calciomercato Roma, nuovo affare in prestito in Serie A

Calciomercato Roma. Proseguono incessanti le operazioni di mercato in casa giallorossa, sia in entrata che in uscita, pilotate da Florent Ghisolfi.

La classifica, dopo due giornate di campionato, non arride ai giallorossi. In questo momento è necessario tenere i nervi saldi e pensare a come uscire da una situazione che si è ingarbugliata fin dalle prime battute.

Daniele De Rossi pensa a come preparare al meglio la difficile sfida di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta, ma si augura che gli ultimi giorni di mercato possano regalargli qualche altra gradita sorpresa. La società giallorossa è stata una delle più attive sul mercato e la famiglia Friedkin ha investito somme importanti in vista della stagione appena iniziata. A questo punto occorrerebbe anche qualche uscita per riequilibrare il bilancio e, eventualmente, tentare altri colpi in entrata. I nomi di Edoardo Bove a centrocampo e Tammy Abraham in attacco sembrano essere, da tempo in verità, quelli più caldi per possibili uscite, mentre in entrata Kevin Danso del Lens è pronto ad abbracciare la Roma e la capitale. Stesso destino che, a breve, potrebbe toccare all’esterno sinistro Fernandez-Pardo del Gent.

Le uscite, in casa Roma, però, non sono ancora terminate.

Calciomercato Roma, saluta anche Niccolò Pisilli

Entrate ed uscite, giovani speranze e giocatori già pronti. Le operazioni di mercato hanno volti, e peso, decisamente diversi. Un occhio particolare la Roma lo rivolge sempre al suo settore giovanile, sempre pronto a sfornare giocatori di talento. Tocca poi ai responsabili del mercato giallorosso decidere se convenga una cessione per rimpinguare le casse oppure se sia giusto ‘investire’ su un giovane optando per un prestito.

Questa è la strada che la Roma ha scelto per il suo giovane centrocampista Niccolò Pisilli, classe 2004. La Roma lo lascerà infatti partire soltanto attraverso la formula del prestito secco. Un segno concreto della piena fiducia che la società giallorossa ripone nelle qualità del ragazzo. Ora intende soltanto offrirgli la possibilità di accumulare esperienza giocando con continuità. Dove giocherà Niccolò Pisilli non è ancora dato sapere dal momento che sono almeno tre le società di Serie A che lo vorrebbero in squadra : Monza, Lecce e Venezia, come ci fa sapere il quotidiano romano Il Tempo. Alla Roma, ed al giocatore, toccherà la scelta finale.