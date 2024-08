Colpo di scena Abraham, Milan avvisato e gran ritorno

Scambio Abraham-Saelemaekers, il gran ritorno cambia le carte in tavola: colpo di scena e doppio avviso a Roma e Milan.

Il nome di Tammy Abraham è tornato ad essere uno di quelli più caldi del calciomercato, in questi ultimi giorni contraddistinto da non pochi eventi e novità tra le fila giallorosse. La giornata di ieri, come si ricorderà, ha permesso di assistere all’ufficialità dell’arrivo di Saul Abdulhamid, destinato a comporre la coppia di terzini destri a disposizione di De Rossi insieme a Mehmet Celik.

Quest’oggi, poi, a Roma è stato accolto anche Kevin Danso, approdato dal Lens in un’operazione complessiva di circa 25 milioni di euro, che garantirà alla squadra un elemento funzionale e dalle spiccate doti qualitative e fisiche per corroborare la regione arretrata giallorossa.

Intanto, se, dopo la partita con l’Empoli, sul fronte offensivo pare si possa assistere a quella che sembrava essere un’improbabile permanenza di Shomurodov come vice Dovbyk, il nome di Tammy Abraham, come dicevamo, resta uno di quelli maggiormente attenzionati.

Il bomber ex Chelsea, arrivato nella Capitale ormai tre anni fa, al termine di una trattativa non semplice o immediata con i Blues, si è distinto per un ottimo rendimento soprattutto durante la prima esperienza in giallorosso, salvo poi imbattersi in una coppia di stagioni anonima quanto sfortunata. Un valore di mercato diminuito ma ancora importante e la necessità di liberarsi di ingaggi pesanti, dunque, avevano sin dall’inizio del calciomercato lasciato intendere come il numero 9 fosse uno degli indiziati principali a lasciare il club.

Abraham-Milan, occhio al colpo di scena targato Aston Villa

Diverse le voci e gli accostamenti degli ultimi mesi, con una pista Milan infiammatasi nuovamente nelle ultime ore e che, dalla serata di ieri, parrebbe poter rappresentare il prossimo step della carriera dell’attaccante inglese. Quest’ultimo è risultato, infatti, protagonista di una trattativa nata sull’asse Trigoria-Via Aldo Rossi, basata su uno scambio coinvolgente Alexis Saelemaekers più un conguaglio a favore della Roma.

L’eclettico esterno rossonero aiuterebbe non poco la squadra di De Rossi in termini di equilibrio, mentre Abraham fungerebbe da qualitativa e lussuosa alternativa nell’attacco di Fonseca. Al netto delle ben avanzate discussioni tra le parti, però, non possono essere ignorati gli aggiornamenti provenienti dall’Inghilterra.

Come riferisce in esclusiva Football Insider, infatti, l’Aston Villa potrebbe clamorosamente ripiombare su Abraham, inserendosi nella trattativa col Milan, sfruttando la già da tempo incassata disponibilità del giocatore a rientrare tra le fila inglesi. In Inghilterra sarebbero fiduciosi della preferenza che Tammy paleserebbe per lo scenario inglese rispetto a quello milanista, previo un accordo tra l’Aston Villa e la Roma.

Il tempo a disposizione è sempre meno e parrebbe dipendere anche dall’uscita di Duran dalla squadra di Emery: insomma, un insieme di incastri complicati ma non impossibili, che potrebbe aggiungere nuovo pepe e sorprese a quella che si appresta ad essere una delle questioni più calde di questa parentesi finalissima di calciomercato.