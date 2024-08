Doppio intreccio Milan e Roma, UFFICIALE: non si è allenato

Dopo il brutto ko rimediato contro l’Empoli, in casa Roma c’è da segnalare un doppio intreccio di mercato con il Milan.

Dopo aver pareggiato nel primo turno di campionato contro il Cagliari, la Roma di Daniele De Rossi ha subito davvero un brutto ko. I giallorossi, infatti, domenica scorsa sono caduti allo Stadio Olimpico contro l’Empoli di Roberto D’Aversa.

Il ko contro i toscani, di fatto, non se l’aspettava nessuno in casa capitolina, vista la differenza tecnica tra le due squadre. Tuttavia, soprattutto nel corso della prima frazione di gara, la Roma ha subito tantissimi attacchi dell’Empoli. Archiviato il match contro gli uomini di Roberto D’Aversa, i giallorossi sono attesi dal primo big match stagionale.

Domenica sera, infatti, la Roma sarà di scena all’Allianz Stadium per sfidare la squadra capolista della Serie A, ovvero la Juventus di Thiago Motta. Proprio a causa del solo punto fatto tra Cagliari ed Empoli, il team capitolino dovrà fare di tutto per cercare di strappare almeno un pari contro la ‘Vecchia Signora’. Ma in casa giallorossa, al netto dell’importanza della sfida contro i piemontesi, a tenere banco è soprattutto delle notizie di calciomercato la quale riguarda anche il Milan.

Bennacer non si allenato con il Milan: il suo addio potrebbe portare in rossonero Rabiot o Koné: le ultime

Come riportato dal portale italiano ‘calciomercato.it’, infatti, il Milan vuole cedere Bennacer in Arabia Saudita per liberare un posto al nuovo centrocampista. Il calciatore algerino, infatti, prende ben 4 milioni di euro a stagione ed il suo addio darebbe più forza economica al team rossonero in sede di calciomercato.

Su Bennacer, di fatto, bisogna registrare l’interesse dell’Al-Qadisiyah, il quale è disposto ad offrire per il calciatore circa 15 milioni di euro. Il Milan ne vorrebbe 40 di milioni, ma la trattativa si potrebbe chiudere ad una cifra inferiore. Il centrocampista, nel frattempo, non si è allenato quest’oggi con il gruppo di Fonseca, proprio a causa delle indiscrezioni che riguardano il suo futuro.

Con la cessione di Bennacer, quindi, il Milan avrebbe lo spazio per prendere un nuovo centrocampista. I rossoneri hanno già l’accordo con Koné del Borussia Monchengladbach ma l’ipotesi Rabiot è ancora in piedi, visto che è un giocatore svincolato.

Se il francese dovesse andare al team meneghino, di fatto, la Roma avrebbe via libera per Koné del Borussia Monchengladbach, il quale chiede chiede circa 20 milioni di euro. Milan ed il club capitolino, nel frattempo, stanno avendo dei contatti in queste ore per quanto riguarda il possibile scambio Abraham-Saelemakers più soldi per i Friedkin.