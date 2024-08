Karsdorp non è l’unico: triplo rifiuto e Roma spalle al muro

Calciomercato Roma, triplo rifiuto con Rick Karsdorp in uscita e Florent Ghisolfi spalle al muro. Il fronte delle cessioni non si sblocca in casa giallorossa, a pochi giorni dal gong sulla finestra estiva.

La Roma di Daniele De Rossi ha iniziato decisamente in salita la nuova stagione. La squadra giallorossa ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate di Serie A, contro avversarie sulla carte più modeste dell’undici guidato dall’ex Capitano romanista. Contro il Cagliari è arrivato un pareggio a reti bianche, mentre contro l’Empoli è arrivata la sconfitta di misura. Risultato che ha guastato il clima di festa alla prima allo stadio Olimpico con dedica a Paulo Dybala, fresco di permanenza in giallorosso. Florent Ghisolfi si è sbloccato in entrata, prima con la firma del terzino saudita Saud Abdulhamid ufficializzata ieri. Mentre oggi arriva nella Capitale il difensore centrale Kevin Danso. Se l fronte delle entrate si sblocca, c’è un triplo addio rifiutato in casa giallorossa. Non solo Rick Karsdorp nel mirino.

A pochi giorni dal termine della sessione di calciomercato estivo mancano diverse uscite all’appello per il dirigente francese, alla prima sessione di trattative dopo la firma con la Roma. Il primo nome sulla lista delle uscite resta quello di Rick Karsdorp, non integrato nei piani tecnici di Daniele De Rossi, sul quale si è anche esposto in prima persona. Il laterale olandese, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2025, ha rifiutato le piste che lo avrebbero portato a giocare in Turchia.

Calciomercato Roma, non solo Karsdorp: triplo rifiuto in uscita da Trigoria

Restando in corsia, come scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, ci sono novità intorno a Nicola Zalewski. Anche il giovane, nato a Tivoli ma con cittadinanza polacca, avrebbe rifiutato l’offerta del PSV. Il laterale classe 2002 non sembra convito dell’esperienza in Olanda.

L’ultimo rifiuto, secondo il quotidiano sportivo, sarebbe quello di Edoardo Bove. Per l’altro ex Primavera, zero minuti fin qui nella nuova stagione, si sono affacciati i greci del Paok. Pista rifiutata dal dinamico centrocampista, che continua ad essere seguito dalla Premier League, ma il calciatore sembra convinto a conquistare la fiducia di Daniele De Rossi.