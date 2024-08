Calciomercato Roma, firma fino al 2028: visite mediche fissate

Calciomercato Roma, nelle prossime ore è previsto l’arrivo dell’ultimo rinforzo nella Capitale. Visite mediche fissate e firma per 5 anni, ecco tutte le cifre sul piatto.

Dopo la firma di Saud Abdulhamid sulla corsia di destra, primo calciatore saudita della storia in Serie A, la Roma è pronta ad accogliere un altro rinforzo a Trigoria. La fumata bianca, con l’intesa totale tra le parti, è arrivata nella giornata di ieri e nelle prossime ore è già previsto lo sbarco nella Capitale dell’ultimo acquisto perfezionato da Florent Ghisolfi. Daniele De Rossi avrà una nuova pedina su cui fare affidamento, probabilmente già in vista del big match in casa della Juventus, in programma domenica sera. La sessione estiva di calciomercato si chiuderà invece nella serata di venerdì, con i giallorossi che possono lavorare a nuove uscite e conseguenti innesti, ad un passo dal gong finale della finestra di trattative ordinaria.

Dopo aver rafforzato la corsia di destra con la firma di Saud Abdulhamid, la Roma chiude un’operazione importante sempre per il pacchetto difensivo. La difesa della squadra giallorossa è stata messa in difficoltà in più di un’occasione nella pesante sconfitta interna subita da parte dell’Empoli. Ora Florent Ghisolfi è pronto a consegnare un innesto di livello a mister De Rossi. L’accordo col calciatore, vecchia conoscenza del dirigente transalpino, era stato già trovato da tempo e ieri è arrivata l’intesa decisiva tra i due club.

Calciomercato Roma, Danso in arrivo nella Capitale: visite mediche e firma quadriennale

Nelle prossime ore è previsto lo sbarco a Roma del centrale difensivo Kevin Danso. Il difensore classe ’98 arriva nella giornata di oggi nella Capitale. A conferma di una pista rilanciata diversi mesi fa dalla nostra redazione.

Lo sbarco del centrale austriaco a Roma, che lascia il Lens dove approdò ai tempi di Ghisolfi nel club francese, è previsto nelle prossime ore. Secondo quanto scrive l’edizione odierna de ‘Il Romanista’, il classe ’98 svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto fino al 2028 con la squadra giallorossa. De Rossi potrà lavorare da subito a Trigoria col nuovo difensore, che può trovare la prima convocazione già domenica sera, in casa della Juventus.