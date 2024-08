Non solo Saelemaekers: un altro esterno per la Roma

Calciomercato Roma, nuova freccia per rinforzare la squadra di De Rossi. Le ultime a ridosso della chiusura della campagna acquisti.

Continuano ad essere numerosi gli aspetti attenzionati e valutati in casa Roma per queste battute finalissime di calciomercato. Come noto, l’attenzione di Ghisolfi e colleghi si concentrerà sia sulle entrate che sulle uscite, con queste ultime, ancora una volta, destinate a fungere da potenziale coadiuvante e linfa per sostenere le prime. Al netto dei tanti milioni spesi, infatti, in queste prime due gare stagionali, la Roma ha palesato non poche difficoltà e margini di miglioramento, sui quali si cercherà di intervenire nel più che esiguo tempo a disposizione.

L’approdo di Danso parrebbe destinato a ultimare il pacchetto di quattro difensori a disposizione per la linea a quattro congetturata da De Rossi, unitamente alle due coppie laterali costituite da Angelino-Dahl, da un lato, e Celik-Abdulhamid, dall’altro. Vera e propria questione, oltre a quella di un centrocampo dove parrebbe imprescindibile l’approdo di un centrocampista di gamba quale Koné, resta quella legata all’attacco, strettamente interrelata con lo scenario Abraham.

La fame e il rendimento di Shomurodov nei pochi minuti con l’Empoli potrebbero clamorosamente portare De Rossi a confermare l’uzbeko come alternativa a Dovbyk, concentrando le attenzioni su altri ruoli.

Calciomercato Roma, idea Danjuma per la fascia sinistra

In particolar modo, proprio l’operazione di possibile scambio con il Milan per arrivare a Saelemaekers parrebbe poter contraddistinguere le prossime ore di calciomercato, con il laterale ex Bologna che aiuterebbe non poco la squadra in termini di equilibrio ed eclettismo. Attenzione, però, anche agli ultimi aggiornamenti provenienti dall’Olanda, che lasciano intendere come la Roma sia sulle tracce anche di un altro elemento per la fascia sinistra.

Attualmente costituita da El-Shaarawy e da uno Zalewski fin qui apparso non poco in difficoltà, la corsia offensiva mancina godrebbe di non poco refrigerio con Saelemaekers. Da segnalare, però, il nome riferito da Voetbal International, che evidenzia come la Roma sia sulle tracce di Arnaut Danjuma. Dopo l’esperienza in prestito all’Everton, l’olandese ha fatto ritorno al Villarreal, al quale è legato da un contratto fino al 2026.

Il club spagnolo avrebbe già dato il proprio benestare alla sua partenza e sarebbe disposto a fargli vivere una nuova esperienza anche in prestito, provando ad assicuragli una visibilità che aumenti le speranze e le possibilità di una vendita definitiva il prossimo anno, quando la scadenza contrattuale sarà ancora più vicina. Sulle sue tracce, ad ogni modo, va segnalata anche la presenza del Lille. Seguiranno aggiornamenti.