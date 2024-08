Rescissione Karsdorp: i termini dell’accordo con la Roma

Rick Karsdorp vicino all’addio alla Roma, adesso ci sono le basi per una separazione a titolo definitivo. Non ci saranno acquirenti ma rescissione

Il terzino olandese non ha trovato sino a questo momento un club che potesse soddisfare le sue richieste economiche. L’unica soluzione è quella di interrompere in anticipo il rapporto, considerando la scadenza a giugno 2025.

Ore caldissime in casa Roma per gli ultimi acquisti voluti da Daniele De Rossi ma anche per le cessioni degli esuberi. Dal punto di vista del bilancio la partenza di Abraham risolverebbe un bel problema a Lina Souloukou e alla dirigenza, tra l’altro andando a coprire con Saelemaekers una falla piuttosto grande anche in entrata. Quasi tutto fatto con il Milan, con una decina di milioni di conguaglio che saranno molto utili per acquistare anche un centrocampista. Adesso resta da capire come piazzare qualche altro giocatore che non rientra più nei piani, come ad esempio Bove, per cui di parla di Nottingham Forrest.

Chi non ricevuto invece nessuna offerta è Rick Karsdorp, per cui sono andati a vuoto sia i tentativi dell’AEK Atene che del Besiktas. Il calciatore olandese non ha trovato un club in grado di coprire per intero il pagamento del suo ingaggio, che fiora i 2,5 milioni netti a stagione.

Rescissione di contratto per Karsdorp: la Roma tratta per i dettagli

L’accordo tra Karsdorp e la Roma scadrà a giugno del 2025 e l’unico modo per separarsi prima sembra essere la rescissione. Come riportato in questi minuti dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari su X/Twitter, l’ex giocatore del Feyenoord sta trattando attraverso i suoi agenti l’addio alla Capitale.

Restano da definire i dettagli della rescissione visto che il terzino destro vorrebbe per intero il pagamento delle mensilità mancanti, cosa al momento non accettata dalla società. La fumata bianca potrebbe arrivare al più presto. Si va definendo una situazione simile a quella vissuta da Szczesny con la Juventus, con l’unica differenza che l’olandese a differenza del portiere polacco non smetterà di giocare. A 29 anni potrebbe avere ancora qualche esperienza in Europa.