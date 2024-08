Scambio Abraham-Saelemaekers, accordo a doppia cifra per la Roma

Tammy Abraham è ad un passo dal Milan, con i rossoneri che mettono sul piatto il cartellino di Saelemaekers più un conguaglio a due cifre

De Rossi verrà accontentato con un esterno sinistro d’attacco con qualità che mancavano nella rosa giallorossa. Contestualmente uno degli esuberi più onerosi verrà piazzato a titolo definitivo a Milano.

“E pur si muove!”. Parafrasando Galileo Galilei, non per contrastare la Santa Inquisizione ma per rendere in metafora una situazione attuale, la Roma finalmente si è sbloccata sul mercato. Dopo un totale stallo di quasi un mese, Ghisolfi e la Souloukou hanno accelerato in queste ore per un doppio colpo. Prima l’ingaggio di Abdulhamid e ora la firma di Kevin Danso. Due innesti per la retroguardia che fanno da accompagnamento ad un altro affare piuttosto importante, venuto a galla in queste ore.

Il Milan e Tammy Abraham sono davvero ad un passo, come si vociferava nelle scorse settimane. La novità è che sarà Saelemaekers la contropartita messa sul piatto da Furlani e Moncada per accontentare la Roma. Il calciatore belga ha le caratteristiche perfette per il 4-2-3-1 che ha in mente De Rossi. Rapido nel dribbling, tatticamente disciplinato e duttile nel ricoprire diversi ruoli. L’ex Bologna può essere l’ago della bilancia come fu Taddei nella Roma spallettiana di prima memoria.

Lo scambio tra Abraham e Saelemaekers va in porto: alla Roma anche un conguaglio di circa 10 milioni

Lo scambio tra Abraham e Saelemaekers, in un primo momento non decollato, è tornato prepotentemente in auge ieri. La novità di questi minuti è la cifra del conguaglio che la Roma andrà a ricevere per lasciare il centravanti inglese a Fonseca. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione si tratterebbe di 10-11 milioni che andranno sommati al cartellino dell’esterno belga.

Ramadani si sta muovendo contestualmente per trovare una sistemazione a Jovic, visto che sarà lui a dover far posto al centravanti ex Chelsea. Accontentati così i due tecnici che avevano bisogno in questo difficile momento di una ventata di aria fresca per dare maggiore linfa ai propri progetti tattici. La Roma riuscirà quindi ad avere anche un assegno piuttosto importante da poter investire sul centrocampista. Se Bove dovesse lasciare Trigoria, destinazione Nottingham, il favorito per varcare i cancelli di Trigoria diventerebbe automaticamente Manu Koné del ‘Gladbach. Sono ore caldissime.