Scambio Roma-Milan sul gong: De Rossi accontentato

Scambio Roma-Milan per Abraham, De Rossi accontentato in questo modo: ecco gli ultimi aggiornamenti.

La dirigenza giallorossa, guidata da Ghisolfi, sta lavorando alacremente per completare la rosa di De Rossi in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale è garantire un equilibrio tra entrate e uscite, eliminando i giocatori non più funzionali al progetto tecnico. Lo ricordano bene i primissimi allontanamenti, legati a nomi importanti come Rui Patricio e Leonardo Spinazzola, i cui contratti non sono stati rinnovati, e calciatori arrivati in prestito, ma già lontani dalla Capitale come Renato Sanches e Romelu Lukaku.

In questo contesto, lo scenario di mercato più interessante, sin da inizio mercato, ha riguardato, tra i vari, anche la posizione di Tammy Abraham. Con la partenza di Andrea Belotti verso Como, Abraham era inizialmente rimasto l’unico attaccante di ruolo a disposizione di De Rossi, prima che la Roma si distinguesse per l’inattesa quanto importante trattativa che ha portato alla corte di De Rossi Artem Dovbyk. Già prima dell’approdo dell’ex Girona, la posizione di Abraham pareva vacillare, come ben ricordano i non neonati interessi del Milan, il cui allenatore Paulo Fonseca, già nei primi mesi di mercato, aveva indicato il numero 9 giallorosso come eventuale rincalzo offensivo.

Calciomercato Roma, proposto lo scambio Abraham-Saelemaekers

Il Milan, desideroso di rafforzare il proprio attacco, consegnando nelle mani del tecnico valide alternative ad Alvaro Morata e ad un pacchetto offensivo importante ma ancora perfettibile, aveva ricevuto da tempo il sì di Abraham. Lo stallo, che attualmente vede Tammy ancora nella Capitale, è stato su questo fronte legato all’assenza di intese e comunioni di vedute tra i due club.

Nel frattempo, erano arrivate avances e interessi anche dalla Premier, ad un cui ritorno il giocatore non aveva certamente chiuso le strade. Questi giorni finali di calciomercato, ad ogni modo, potrebbero permette di assistere a novità e aggiornamenti proprio sul fronte Abraham-Milan, coinvolgendo nuove opportunità di scambio.

Anche alla luce delle ben note esigenze di De Rossi di integrare la corsia offensiva mancina, dopo i nomi di Okafor e Jovic, ecco che potrebbe tornare di moda Saelemakers. Come riporta Calciomercato.it, infatti, oltre alla presenza del West Ham su Abraham, va segnalata anche la possibilità di un affondo finale da parte dei rossoneri, con uno scambio coinvolgente Alexis Saelemaekers valutato 20 milioni di euro. Non sarà semplice trovare l’incastro giusto per assecondare le esigenze dei due club, ma lo scenario resta apertissimo e potrebbe diventare realtà negli ultimi giorni di trattative.