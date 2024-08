Allegri alla Roma al posto di De Rossi: fissata la data limite

Su De Rossi, dopo il ko subito domenica scorsa dalla sua Roma contro l’Empoli, bisogna segnalare una ‘data limite’.

Il campionato è sì appena iniziato, ma si può sicuramente già affermare che le squadre che hanno deluso fino a questo momento sono il Milan e la Roma. Queste ultime due, infatti, hanno totalizzato solo un punto nelle prime due giornate di campionato.

Il club rossonero, infatti, ha pareggiato con il Torino ed ha perso contro il Parma di Fabio Pecchia. Mentre la Roma ha prima fatto 0-0 in trasferta a Cagliari e poi ha perso rovinosamente allo Stadio Olimpico contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Proprio a causa di questi risultati così scadenti, sia su Paulo Fonseca che su Daniele De Rossi stanno già circolando delle voci abbastanza ‘preoccupanti’.

Su entrambi, di fatto, stanno circolando tante indiscrezioni, le quali riguardano anche Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, infatti, è stato accostato sia alla panchina del Milan che quella della Roma. Proprio su quest’ultima bisogna segnalare una ‘data limite’.

Roma, i bookmakers quotano il possibile avvicedamento in panchina tra Daniele De Rossi e Max Allegri

Come riportato dal portale italiano ‘sisal.it’, infatti, le quote più basse sul futuro di Massimiliano Allegri riguardano proprio il Milan (quotata a 6.00) e la Roma (bancata a 7.50). I bookmakers, inoltre, hanno fissato anche una possibile data di un ritorno di Allegri, ovvero quella del prossimo 25 dicembre.

Queste, di fatto, non sono sicuramente delle indiscrezioni di mercato, ma potrebbero essere considerate come possibili indizi. C’è da dire che la Roma, proprio a causa dell’unico punto totalizzato nelle prime due partite, dovrà fare di tutto per evitare di perdere il big match di domenica prossima contro la Juve di Thiago Motta.