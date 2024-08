Calciomercato Roma, accordo inevitabile: ha già detto sì

In casa Roma, in attesa della sfida di domenica contro la Juve, bisogna registrare un accordo inevitabile in sede di calciomercato.

Dopo aver perso allo Stadio Olimpico contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, la Roma di Daniele De Rossi si sta preparando per la grande sfida di domenica prossima. I giallorossi, infatti, sono attesi dalla partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta.

La Roma, di fatto, dovrà cercare di fare di tutto per non uscire sconfitta dal match contro la ‘Vecchia Signora’, visto che con un un punto in tre partite sarebbe già distaccata dalla zona Champions League. Anche se a tenere banco in queste ore in casa giallorossa non è la gara contro la Juventus, ma varie trattative di calciomercato.

Florent Ghisolfi, infatti, sta cercando di rinforzare ancora di più la squadra di Daniele De Rossi. Dopo l’arrivo di Danso per la difesa, di fatto, il direttore sportivo sta lavorando per rafforzare il centrocampo. Tuttavia, proprio in questa zona del campo bisogna registrare una cessione davvero imminente.

Calciomercato Roma, Bove ha detto sì al Nottingham Forest: ecco le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Edoardo Bove (ormai finito ai margini della rosa di De Rossi) ha infatti detto sì al Nottingham Forest. Quest’ultimo, dunque, avrebbe offerto ben 10 milioni di euro per convincere la Roma a cedere a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista giallorosso.

Con quest’ottima plusvalenze, visto che Bove è cresciuto nel settore giovanile capitolino, la Roma avrà sicuramente più potere economico per regalare finalmente un nuovo centrocampista a Daniele De Rossi. Il nome più in orbita giallorossa per ricoprire questo ruolo è quello di Koné del Borussia Monchengladbach, anche se sul giovane calciatore francese bisogna registrare anche l’interesse del Milan.