Cambia la classifica in Italia: penalizzazione UFFICIALE

Cambia la classifica in Italia: la decisione da parte della Figc è UFFICIALE e stravolge la graduatoria. Sono 4 i punti di penalizzazione

La stagione era partita con una vittoria contro la Cremonese. Poi una sconfitta in trasferta e ieri sera il pareggio contro lo Spezia. Quattro punti fatti nel campionato cadetto nelle prime tre uscite non erano nemmeno male per una squadra come il Cosenza, che è cambiata molto rispetto alla passata stagione e che punta ad una salvezza tranquilla.

Ma la truppa di Alvini dovrà ripartire da capo. Nella giornata di oggi infatti è arrivata una decisione ufficiale da parte della federazione. Una tegola vera e propria che ribalta tutto quello che era stato fatto fino al momento e che manda i calabresi a zero punti in classifica, quindi ultimi. Non il massimo. La penalizzazione è ufficiale e così come si legge sul comunicato della Federazione tocca due procedimenti.

Penalizzazione UFFICIALE: il Cosenza torna a zero punti

“Nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il Cosenza (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e 10.000 euro di ammenda. Il TFN ha inoltre sanzionato con 18 mesi complessivi di inibizione Roberta Anania, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club”.

“La società era stata deferita dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla COVISOC”. Violazioni amministrative quindi per il Cosenza, che in un colpo solo si ritrova con un nulla di fatto. Non osiamo immaginare in questo momento lo stato d’animo del tecnico e dei giocatori, che per colpe non proprie dovranno lottare di nuovo per conquistare i primi punti sul campo.