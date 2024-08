Dalla Roma alla Juve: la formula giallorossa è una beffa

La Juventus di Cristiano Giuntoli sembrerebbe non avere alcuna intenzione di fermarsi: ecco le ultime sul calciomercato bianconero

Le ultime ore del calciomercato nostrano potrebbero realmente modificare i flebili equilibri generatosi nel corso delle prime due giornate di campionato, durante le quali, in realtà, la gran parte delle big italiane è apparsa alla disperata ricerca di una reale stabilità, che tuttavia potrebbe giungere proprio attraverso gli ultimi colpi messi in canna dai vari direttori sportivi.

Tra Milan, Roma, Napoli, Juventus e Lazio – ovvero tutte le formazioni sottoposte ad un convinto restyling, causato anche dal cambio di allenatore – soltanto la Juventus di Thiago Motta, già sola in cima alla classifica, sembrerebbe aver conquistato un’economia tecnico-tattica stabile e sostenibile, a cui, tra l’altro, si stanno unendo in queste ore una serie di pedine di pregio, capaci di allungare la rosa e consolidare ulteriormente le prospettive di un progetto costruito da Giuntoli intorno alle velleità calcistiche del suo nuovo mister. Come se non bastasse, pare che la Vecchia Signora abbia chiuso l’ennesimo colpo della fase finale del proprio calciomercato.

Faticanti in prestito alla Juve: la Roma detiene una percentuale sulla rivendita

L’elemento prelevato da Giuntoli e colleghi risponde al nome di Giacomo Faticanti, ovvero una delle giovani promesse più gustose dell’intero panorama calcistico italiano, il cui cartellino è attualmente di proprietà del Lecce. Si tratta di un mediano classe 2004 capace di abbinare quantità e qualità, la cui esperienza in Primavera ha definitivamente convinto l’ex direttore sportivo del Napoli a portarlo a Torino per inserirlo nella famiglia Juventus e fargli accumulare minuti in Serie C (nella Juve Next Gen).

La formula adottata è quella del prestito con diritto di riscatto, il che, dato che la Vecchia Signora potrebbe scegliere di non riscattarlo, rende precaria la percentuale del 35% che la Roma – Faticanti è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Roma – detiene sulla rivendita. Il calciaotore è da poco atterrato a Torino e si sta recando alla Continassa per svolgere le visite mediche e, successivamente, firmare il contratto con i bianconeri.