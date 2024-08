Firma UFFICIALE: Karsdorp lascia la Roma. E’ arrivato il momento della separazione tra il difensore olandese e la società giallorossa.

E’ arrivata nelle ultime ore di mercato ma la notizia non può certo sorprendere i tifosi della Roma. L’AS Roma e il calciatore olandese Rick Karsdorp hanno raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Il difensore orange non rientrava più nel nuovo progetto tecnico di Daniele De Rossi.

Approdato in giallorosso nel 2017 ha contribuito in maniera importante alla prestigiosa vittoria della Roma della Conferenze League. Rick Karsdorp dovrà ora proseguire la ricerca di una nuova compagine per ripartire nella maniera migliore.