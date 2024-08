Non solo Abraham e Saelemaekers: terzo affare tra Milan e Roma

Milan e Roma stanno provando a chiudere un altro affare oltre a quello che vede coinvolti sia Abraham che Saelemaekers, protagonisti di uno scambio

L’asse Roma-Milano è caldissimo con Ghisolfi e Furlani che stanno pianificando tutti i dettagli per portare a termine l’operazione. Parallelamente si è aperto un altro fronte di discussione per un big giallorosso.

Mancano poche ore alla fine di un mercato che ha regalato fino a questo momento diversi colpi in entrata sia per il Milan che per la Roma. Eppure nessuna delle due formazioni (appaiate in classifica con un solo punto in due giornate) può dirsi ancora soddisfatta della propria rosa. Mancano diverse cose sia da una parte che dall’altra, con molte cose che vanno aggiustate e che ancora non sono state messe a punto.

Come se non bastassero le richieste di De Rossi, a Trigoria hanno dovuto mettere mano anche al clima tesissimo che si respira all’interno dello spogliatoio. Le cose non sono cominciate nel modo giusto e adesso bisogna correre ai ripari. Il confronto acceso tra l’allenatore di Ostia e Bryan Cristante è stato confermato anche dalla società giallorossa, pure se in tono minore rispetto alla notizia riportata dalla Rai. Il centrocampista e DDR non sarebbero proprio vicinissimi in questo momento e ciò potrebbe portare ad un tentativo di cessione dell’ex atalantino.

Roma e Milan al tavolo delle trattative per Cristante: può essere il terzo affare in poche ore

Su Cristante si era parlato di un interessamento in extremis della Fiorentina, che sta provando a prendere un altro mediano dopo la sempre più probabile partenza di Amrabat. Al momento però i Viola sembrano più orientati verso Mangala del Lione e questo dovrebbe scrivere la parola fine sull’eventuale trattativa con la Roma. Chi invece potrebbe essere interessato al campione d’Europa del 2021 è il Milan. I rossoneri stanno discutendo con la Souloukou e Ghisolfi per lo scambio Abraham-Saelemaekers, con ottime possibilità di arrivare alla fumata bianca entro la serata di oggi.

Sembra che i discorsi potrebbero proseguire per imbastire una terza trattativa, che vedrebbe coinvolto proprio il classe ’95 friulano, non dispiaciuto dall’idea di tornare nel club nel quale è cresciuto a livello giovanile. Per ora ancora non ci sono numeri definiti ma l’intenzione delle parti è di provare a trovare un accordo che soddisfi tutti. La Roma spinge per risolvere la questione il prima possibile, resta da capire se Moncada e Furlani riusciranno a cedere Bennacer per liberare spazio.