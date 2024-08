Presunto diverbio con De Rossi, arriva il comunicato UFFICIALE

Tensione alle stelle a Trigoria, con presunte liti tra De Rossi e i giocatori: adesso arriva il comunicato ufficiale a chiarire tutto: come stanno le cose

In queste ultime ore Trigoria sembra una vera e propria polveriera, in cui ognuno sta dicendo la sua. Se sulla lita tra Cristante e De Rossi è arrivata una conferma da parte della società, anche se ridimensionando l’accaduto, su quella che avrebbe visto coinvolto Mancini c’è un comunicato di smentita.

Trigoria sembra essere una polveriera, almeno come viene raccontata da fuori. Dopo il pareggio di Cagliari e la sconfitta interna con l’Empoli sembra che qualcosa si sia rotto nello spogliatoio. Prima la permanenza di Dybala, che ha reso felicissimi i tifosi e forse un po’ meno la società (per i piani di mercato e i conti), poi la lita tra Cristante e De Rossi. Aurelio Capaldi, giornalista di Rai Sport, ha raccontato di un diverbio piuttosto acceso e la stessa società, pur ridimensionando l’episodio a “diverbi di spogliatoio” ha confermato l’accaduto.

Di certo non si respira una buona aria alla vigilia di una sfida importantissima come la trasferta di Torino contro la Juventus. Per fare risultato contro i bianconeri servirà la Roma migliore e non quella “ammirata” nelle prime due uscite.

Per rincarare la dose sugli episodi di Trigoria, oggi La Repubblica, con un pezzo a firma di Marco Juric, ha parlato anche di un altro diverbio avuto da De Rossi, ma questa volta con Gianluca Mancini, dopo la prima giornata a Cagliari.

Mancini smentisce il pezzo di Repubblica: nessuna lite con De Rossi

La società in questo caso non ha emesso comunicati ufficiali o smentite di rito, cosa che invece ha prodotto autonomamente proprio Mancini. Attraverso una storia su Instagram, il difensore della Roma e della Nazionale ha voluto precisare che quanto riportato nel pezzo odierno a firma di Marco Juric su La Repubblica non corrisponde al vero. Secondo l’ex atalantino non ci sarebbero state liti tra lui e il mister, né scontri verbali accesi.

A suo avviso la squadra è concentrata sulla trasferta dell’Allianz Stadium e rifiuta ogni forma di destabilizzazione messa in giro da qualcuno. Di certo non c’è un clima serenissimo per De Rossi, che dovrà compiere un’autentica impresa a Torino per fermare la Juventus di Motta, partita alla grande nelle prime due giornate. I bianconeri sono gli unici a punteggio pieno in testa alla classifica.