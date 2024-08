Sorteggi Champions League: avversarie da incubo per Inter e Juve, il Milan sorride

Mancano oramai una manciata di ore ai sorteggi ufficiali della Uefa Champions League, ma intanto emergono in anteprima prospettive da brividi

Mentre il campionato di Serie A inizia ad esplicitare i propri equilibri e gli appassionati sembrano entusiasti nei confronti di una stagione che sembrerebbe non confermare la totale egemonia della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, la nuova Champions League è pronta a conoscere il proprio sviluppo nei sorteggi europei programmati per la giornata di oggi.

Se a Trigoria DDR & co. aspettano con ansia domani per scoprire le avversarie del proprio percorso in Europa League, la gran parte delle big italiane conoscerà già oggi il proprio calendario di Champions League, la cui struttura è radicalmente cambiata dopo svariati anni.

Appassionati e tifosi si erano ormai abituati (e molti affezionati) alla formula che vedeva otto gironi composti da quattro squadre l’uno, ma per tentare di movimentare la routine e incrementare il numero di impegni europei, la UEFA ha deciso di impostare la nuova Champions League dividendo la prima fase in 4 fasce formate da 9 club ciascuna, ovvero 36 formazioni totali.

Più impegni di Champions, più spettacolo e più soldi… Allo stesso tempo, tuttavia, le società dovranno necessariamente fare i conti con la considerevole quantità di impegni da affrontare, il che renderà ancor più utile possedere rose lunghe, composte da numerosi giocatori di rilievo, in grado di alternarsi senza alterare l’economia tecnico-tattica concepita dal proprio allenatore.

Gli esiti dei sorteggi: il Milan gioisce virtualmente

Nonostante manchino davvero una manciata di ore al sorteggio, programmato al Grimaldi Forum di Montecarlo per le 18 di oggi, la nostra redazione non ha resistito ad effettuare una simulazione dei possibili esiti sul sito drawsimulator.com. Una simulazione effettuata utilizzando i medesimi parametri che verranno adottati tra una manciata di ore e, dunque, più credibile del previsto.

Gli esiti raccontano di una Juventus costretta ad affrontare Barcellona e Real Madrid; di un Inter destinata ad affrontare Barcellona e Arsenal e di un Bologna deputato a confrontarsi con City e Ateltico. Al contrario Atalanta e Milan, nel caso in cui si dovessero concretizzare tali simulazioni, potrebbero certamente ritenersi fortunate:

Juventus-Real Madrid

Juventus-Shakhtar

Juventus-Psv

Juventus-Aston Villa

Barcellona-Juventus

Leverkusen-Juventus

Crvena Zvedva-Juventus

Sturm Graz-Juventus

Milan-Bayern Monaco

Milan-Club Brugge

Milan-Sporting CP

Milan-Girona

Atletico-Milan

Feyenoord-Milan

Psg-Milan

Brest-Milan

Inter-Barcellona

Inter-Shakhtar

Inter-Celtic

Inter-Sturm Graz

Lipsia-Inter

Arsenal-Inter

Young Boys-Inter

Sparta Praga-Inter

Atalanta-Dortmund

Atalanta-Leverkusen

Atalanta-Lille

Atalanta-Sparta Praga

Liverpool-Atalanta

Club Brugge-Atalanta

Salisburgo-Atalanta

Aston Villa-Atalanta

Bologna-City

Bologna-Benfica

Bologna-Celtic

Bologna-Stoccarda

Lipsia-Bologna

Atletico-Bologna

Lille-Bologna

Brest-Bologna