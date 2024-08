70 milioni sul gong, UFFICIALE: intervento immediato Uefa

70 milioni prima della chiusura del calciomercato, la Uefa non perde tempo: hanno già scoperto tutto. Gli ultimi aggiornamenti.

L’attenzione principale di queste ultime ore non può che essere rivolta alle questioni finali di un calciomercato sorprendente e, anche questa volta, non poco ricco di sorprese. Lo ricordano bene i recenti avvenimenti in casa Roma, dove, nel giro di circa ventiquattro ore, Ghisolfi e colleghi hanno dovuto fare i conti con una pluralità di aspetti di non poco conto, relativi a nuovi approdi e cessioni.

Ad attirare le attenzioni principali, ovviamente, restano i nomi di Bove e Abraham, pronti alle nuove avventure in Serie A con, rispettivamente, Fiorentina e Milan. Dall’altro lato, poi, non sono mancate le questioni legate alle entrate, con il colpo di scena Danso che ha costretto la dirigenza romanista a virare su altri obiettivi per non perdere di vista il grande anelito di De Rossi a rinforzare il proprio pacchetto difensivo. Ad ogni modo, anche quest’estate, è stata dominata da un’attenzione di dirigenze e società nei confronti di aspetti economici, legati a quel Fair Play Finanziario che la Uefa chiede di osservare nel pieno rispetto delle ben note prescrizioni a riguardo.

Fair Play Finanziario, l’Olympique Lione nel mirino delle Uefa: ballano quasi 70 milioni

In particolar modo, da tale punto di vista, non sono mancati casi in grado di generare discussione, soprattutto nella solitamente attenzionata Premier League. Mentre in Italia, intanto, si è assistito ad un calciomercato fatto di attese e ricerche di un equilibrio tra entrate e uscite in grado di contraddistinguere il modus operandi di numerose società, tra cui la stessa Roma, queste ultime ore stanno attirando particolare attenzione soprattutto per quanto sta accadendo in Ligue 1.

In particolar modo, in Francia l’Olympique Lione sta risultando una delle realtà tenute maggiormente sotto controllo, come specifica anche la stessa Uefa, alla luce delle mancate e preliminarmente accordate cessioni. Per il rispetto dei paletti finanziari, infatti, il club d’oltralpe avrebbe dovuto totalizzare un complessivo di cessioni pari a 100 milioni. Per ora, sono fermi a 34: la Uefa, a tal proposito, si è espressa lasciando intendere di tenere sotto osservazione la questione, in attesa dei bilanci ufficiali, da presentare ad ottobre.