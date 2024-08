Abraham-Saelemaekers, voli prenotati: la scelta sullo stipendio

Calciomercato Roma, fumata bianca per il passaggio di Tammy Abraham a Milano sponda rossonera. Volo prenotato per l’attaccante britannico, novità nella formula e la scelta sull’ingaggio.

Le ultime ventiquattro ore del calciomercato estivo vedono la Roma tra le squadre più attive in Serie A. La squadra giallorossa ha trovato nella serata di ieri la quadra definitiva con il Milan per la maxi operazione che coinvolge Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. La formula dell’affare sarà quella del doppio prestito, la svolta definitiva è arrivata nella concitata nottata appena trascorsa, che ha visto la Roma protagonista di diversi colpi di scena. Voli prenotati per i due calciatori, ecco i dettagli della formula ed il verdetto sullo stipendio dell’ex Chelsea.

La serata di ieri è stata decisamente concitata in ottica calciomercato in casa Roma. Oltre al caso Kevin Danso, per il quale ci sono stati intoppi nelle visite mediche col Lens che ha comunicato la fumata nera dell’affare, è stata trovata la quadra per la maxi operazione Abraham – Saelemaekers. Mentre il centrale austriaco si allontana, con i giallorossi che si tutelano chiudendo con la Juve per Tiago Djalò, Roma e Milan trovano la doppia fumata bianca per l’operazione. La formula non sarà quella dei trasferimenti a titolo definitivo ma di uno scambio di prestiti.

Calciomercato Roma, Abraham vola a Milano, Saelemaekers sbarca a Fiumicino: formula e la scelta sullo stipendio

Il Milan ottiene il vice Morata, mentre la Roma avrà a disposizione un nuovo rinforzo sulle corsie offensive. Voli già prenotati per Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Il centravanti britannico, come ha scritto Matteo Moretto su X, raggiungerà Milano in mattinata. Il Milan garantirà all’ex Chelsea lo stesso stipendio che avrebbe guadagnato in giallorosso.

Percorso inverso per l’ala ex Bologna, che alle ore 9:10 sbarcherà a Fiumicino. In seguito visite mediche e firma sul contratto che lo vedrà passare in prestito alla Roma. La doppia fumata bianca ha dato il via libera alla maxi operazione in prestito.