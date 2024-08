Ribaltone UFFICIALE Roma dopo le visite: nuovo accordo con la Juve

Calciomercato Roma, ribaltone clamoroso dopo le visite mediche e nuovo accordo con la Juve. Ecco le ultimissime in casa giallorossa, dove cambia tutto all’improvviso.

Un colpo di scena scompiglia i piani in entrata del calciomercato estivo in casa Roma. Quando sembrava tutto pronto per l’annuncio ufficiale del rinforzo giallorosso è arrivata la frenata improvvisa. Problemi dopo le prime visite mediche e nuovi test in programma a stretto giro di posta. La squadra giallorossa, consapevole che la chiusura della sessione estiva è dietro l’angolo si è già tutelata chiudendo un altro accordo con la Juve. Ecco le ultimissime in casa Roma.

Kevin Danso ha avuto dei problemi durante le visite mediche con la Roma. Il difensore centrale austriaco è sbarcato l’altro ieri nella capitale ma l’annuncio ufficiale della sua firma ad oggi non era ancora arrivato. Svelato il motivo, il difensore che arriva dal Lens ha riportato dei problemi nei primi test effettuati con la squadra giallorossa. Lo stesso club francese ha rotto il silenzio con una nota ufficiale:

“In trattative serrate con la Roma dopo l’accordo totale raggiunto con il Racing, Kevin Danso non si unirà al club italiano.

La lunga interpretazione di una visita medica è stata la causa di questo trasferimento interrotto. Il club si interroga sulle ragioni di fondo della mancata validazione di questo movimento per un giocatore attentamente monitorato che inanella stagioni con più di 30 partite sia sui campi francesi che internazionali. Mantiene la massima fiducia nel suo scoglio difensivo che avrà piacere di ritrovare domani e che sarà sottoposto ad un protocollo adeguato prima di vestire nuovamente i colori oro e sangue.”

Dal canto suo la Roma non resta con le mani in mano ed ha già chiuso, sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 9 milioni, per Tiago Djalò dalla Juventus.