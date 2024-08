Chiusura calciomercato estivo, Abraham-Saelemaekers e non solo – LIVE

Ultime ventiquattro ore del calciomercato estivo che vedono la Roma assoluta protagonista in Serie A. Ecco la diretta delle ultime trattative del calciomercato in Italia.

La sessione estiva di calciomercato aperta il primo luglio si chiude ufficialmente questa sera. Alla mezzanotte ci sarà il gong finale sulla sessione ordinaria di affari, che vede la Roma di Daniele De Rossi tra le più attive in Serie A, sia sul fronte degli acquisti che su quello delle uscite. La giornata di ieri è stata parecchio intensa in casa giallorossa. A partire dalla rescissione ufficiale con Rick Karsdorp, passando per la trattativa a centrocampo per il francese Konè, dal Borussia Monchegladbach. Passi avanti decisivi poi nella maxi operazione con il Milan. I rossoneri sono ad un passo da Tammy Abraham, con Alexis Saelemaekers pronto a raggiungere i giallorossi a Trigoria. Infine il giallo Danso, il difensore austriaco ha avuto problemi con le visite mediche ed il Lens ha comunicato ufficialmente il ritorno del centrale in Francia nella giornata di oggi. La Roma dal canto suo ha chiuso l’accordo per Tiago Djalò dalla Juventus.

Ecco nel dettaglio tutte le ultime informazioni sui movimenti di calciomercato della Serie A, nell’ultima giornata della sessione estiva:

7:00: Tammy Abraham raggiungerà Milano in mattinata, volo prenotato per l’attaccante britannico della Roma.