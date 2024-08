Ribaltone finale e addio Roma: resta in Serie A

Addio Roma, il giocatore resta in Serie A. Affare in chiusura dopo aver salutato i compagni nella giornata di ieri. Ecco la formula dell’operazione

I movimenti in entrata sono tanti. O almeno le voci che circolano in questo ultimo giorno di mercato. Ma anche in uscita la Roma qualcosa dovrà fare. Ieri ad esempio è andato via Karsdorp: per lui risoluzione consensuale e un accordo quasi certo, da svincolato, con il Psv.

Mentre ancora non si hanno notizie su quello che dovrà essere il futuro di Edoardo Bove. Ieri il centrocampista dopo la seduta d’allenamento ha lasciato Trigoria con tutti gli scatoloni pieni: un segnale, davvero inequivocabile, del suo addio alla Roma. Sembrava destinato alla Premier League, oppure in Bundesliga, dove c’erano e ci sono delle squadre che sono disposte a prenderlo. Ma anche in Italia Bove ha degli estimatori e un tentativo dell’ultim’ora, quel club accostato al centrocampista, lo starebbe facendo.

Addio Roma, Bove alla Fiorentina

La Fiorentina non ha mollato la presa. Ieri sera gli uomini di Palladino dopo i calci di rigore hanno centrato la qualificazione alla fase a gironi della prossima Conference League. E la squadra viola qualcuno in mezzo al campo lo potrebbe anche cedere come sappiamo, con Amrabat che potrebbe salutare.

E i toscani stanno cercando di cautelarsi proprio con Bove, un elemento che, come detto, è stato già accostato alla Roma nel corso dei questa sessione estiva di mercato. Il giocatore in queste prime due giornate non ha trovato spazio, segno altrettanto evidente che De Rossi preferisce altri profili. E allora una soluzione dovrà essere trovata per il bene di tutti. E la Fiorentina, ad esempio, potrebbe essere una di queste. Trattativa che sembra essere alle battute finali, con un accordo in prestito con diritto di riscatto che potrebbe anche diventare un obbligo. Questo potrebbe scattare in base al numero di presenze. Tutto questo lo vedremo nel momento in cui l’affare verrà ufficializzato. L’addio è davvero a un passo.