Calciomercato Roma, Ghisolfi fa doppietta: rivoluzione sul gong

Sono ore frenetiche in casa Roma, con i giallorossi che stanno provando a capire la fattibilità dell’operazione Badé. Nel caso in cui non si concretizzasse, il piano alternativo è già pronto

Mancano poco più di due ore alla chiusura estiva della sessione di calciomercato ma la Roma non ha ancora sciolto le riserve sulle strategie per puntellare la difesa. O meglio, dopo l’evolvere della situazione Danso, che ha già fatto ritorno in Francia, Ghisolfi ha immediatamente dirottato le sue attenzioni su Badé, per il quale ha già ha fatto recapitare un’offerta formale al Siviglia, poi rilanciata.

Reduce dall’esperienza alle ultime Olimpiadi con la maglia della Francia, Badé è il primo nome nella lista dei desideri della Roma che, però, deve fare i conti con le resistenze del club andaluso, che non ha ancora aperto la porta all’offerta giallorossa. Dal canto loro, i capitolini non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati. Nel caso in cui l’affare Badé con il Siviglia dovesse saltare, infatti, Ghisolfi completerebbe l’acquisto di Djaló (che si è già sottoposto alle visite mediche di rito) e nella giornata di domani chiuderebbe per Mats Hummels. Il difensore tedesco è infatti svincolato e potrà essere tesserato anche dopo la chiusura del mercato. Sul fronte Djalo, invece, ricordiamo che la Roma ha già trovato l’accordo definitivo con la Juventus intavolando la trattativa con i bianconeri sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 9-10 milioni di euro. Le prossime ore risulteranno decisive: Badé primo obiettivo, ma si ‘scalda’ anche una doppietta a sorpresa.