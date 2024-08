Colpaccio Juve last minute, ha parlato con Thiago Motta: ma è saltato tutto

Rimbalzano nuove indiscrezioni sul futuro di uno dei calciatori più chiacchierati del momento. La Juventus osserva l’evolvere della situazione: i dettagli

Mancano esattamente 15 ore alla chiusura di una sessione estiva di calciomercato che soprattutto per alcuni club di Serie A è stata vissuta letteralmente al cardiopalma. Tra i club che stanno provando a ritagliarsi importanti spazi di manovra in entrata c’è ancora la Juventus che, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Teun Koopmeiners, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Sia pur frenata da alcune trattative in uscita che non si sono ancora sbloccate, la ‘Vecchia Signora’ stava provando a sistemare gli ultimi tasselli per riuscire a finalizzare l’assalto a Jadon Sancho. In uscita dal Manchester United, l’esterno offensivo inglese era da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli che, dal canto suo, vorrebbe intavolare la trattativa sulla base di un prestito oneroso, chiedendo ai ‘Red Devils’ una partecipazione importante sull’ingaggio. Una vera e propria partita a scacchi dalla quale, però, non può essere tenuto fuori il Chelsea, che medita il sorpasso last minute provando a cedere Sterling all’Arsenal.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: contatto Thiago Motta-Sancho, ma il Chelsea non molla

A fare il punto della situazione ci ha pensato Fabrice Hawkins di Rmc Sport, secondo il quale la Juventus non sarebbe affatto esclusa dalla corsa per Jadon Sancho. Secondo quanto riferito, infatti, l’area mercato bianconera crede ancora che la fumata bianca sia possibile.

A tal proposito, ci sarebbero già stati dei contatti diretti tra il calciatore e Thiago Motta. Un segnale forte, con il quale il tecnico della Juventus ha voluto lanciare un messaggio inequivocabile al calciatore che, come detto, risulta essere conteso anche dal Chelsea, che spera di intavolare una trattativa per la cessione di Sterling per liberare spazio all’acquisto di Sancho. A stretto giro di posta, però, è arrivata anche la presa di posizione di Gianluca Di Marzio, secondo il quale la Juve si sarebbe sfilata dalla corsa per l’esterno inglese, giudicando elevati i costi dell’operazione.