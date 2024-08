Doppietta improvvisa con l’addio di Smalling: arrivano con la stessa formula

Manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ma i colpi di scena in casa Roma sono ormai dietro l’angolo

Saltata l’operazione Djalo, con il difensore portoghese che ritornerà a Torino per aggregarsi agli ordini di Thiago Motta, stanco di aspettare la decisione definitiva della Roma, i giallorossi hanno immediatamente virato su un obiettivo inseguito a lungo in questa finestra estiva di calciomercato.

Ci stiamo riferendo a Mario Hermoso, ex difensore centrale dell’Atletico Madrid attualmente svincolato. Una volta memorizzata la posizione del Siviglia per Badé, con gli andalusi che non hanno intenzione di aprire alla proposta formulata dalla Roma consistente in un prestito con obbligo di riscatto, la Roma ha dirottato le sue attenzioni su Mario Hermoso. L’ex difensore dell’Atletico Madrid è adesso il primo obiettivo nella lista dei desideri dei capitolini, che potrebbero mettere a segno una ‘doppietta’ di mercato a sorpresa. Come evidenziato da Sky Sport, infatti, nel caso in cui si materializzassero le condizioni per l’addio di Smalling (soprattutto sponda Arabia), la Roma potrebbe decidere di ingaggiare anche Hummels. L’ex Borussia Dortmund, così come Hermoso, è svincolato e quindi potrebbe vestirsi di giallorosso anche dopo la chiusura del mercato, a meno che non si inseriscano altri club.