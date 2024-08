La Roma affonda il colpo. Fino all’ultimo istante. Il mercato dei giallorossi proseguirà fino alle ore 24.00, orario di chiusura della sessione estiva.

Come era facile immaginare il mercato della Roma sta durando fino all’ultimo minuto di questa intensa, e produttiva, sessione di mercato estiva. Un mercato in cui la rosa di Daniele De Rossi ha subito non pochi cambiamenti.

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, da subito ha tentato di porre immediato rimedio al problema più che più è apparso evidente nello scorso finale di stagione, ovvero la mancanza di valide alternative a disposizione del tecnico giallorosso. Da questo punto di vista la società capitolina ha lavorato in profondità, apportando aggiustamenti di qualità che, però, hanno anche arricchito numericamente la rosa a disposizione del tecnico di Ostia. Un numero decisamente importante quello delle trattative portare a conclusione dalla dirigenza giallorossa ma, come sempre accade in tutte le società, rimane sempre un vuoto che non si è riusciti a colmare.

La Roma affonda il colpo, ecco Mario Hermoso

In casa Roma questo vuoto riguarda il ruolo di difensore centrale. Soltanto nelle ultime ore due possibili obiettivi sono naufragati per motivi diversi.

Ghisolfi aveva individuato nel difensore del Siviglia, Loic Badé, il profilo giusto per la Roma, ma il ‘no’ del Siviglia ha chiuso la trattativa. Il successivo tentativo, questa volta con Tiago Djalò, della Juventus, non ha avuto maggiore fortuna dal momento che il difensore portoghese ha deciso di non attendere la risposta della società giallorossa e di fare immediato ritorno a Torino. La Roma allora sta ripensando a Mario Hermoso, difensore spagnolo svincolato dopo che il suo contratto con l’Atletico Madrid è scaduto nel giugno scorso. Riguardo Mario Hermoso l’Equipe ha aggiornato la sua situazione informandoci di come anche il club arabo dell’Al Ittihad sia sulle sue tracce. Nel frattempo, il Daily Express ha ricordato come anche il Brighton sia sulle tracce di Hummels, profilo in orbita Roma nel caso in cui i giallorossi dovessero riuscire a sbloccare l’uscita di Smalling. Seguiranno aggiornamenti.