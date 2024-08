Non aspetta più, ritorno lampo: clamoroso ribaltone Roma

La presa di posizione è definitiva: ha deciso di non aspettare più la Roma. Soluzione a sorpresa: farà immediatamente ritorno in città

Ore convulse in casa Roma. Il focus, neanche a dirlo, riguarda la difesa. Una volta memorizzata l’evolvere della situazione Danso, i giallorossi hanno immediatamente trovato l’accordo con la Juventus per Tiago Djalo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Il difensore portoghese si è anche sottoposto alle visite mediche di rito nella Capitale, ma l’affare non è decollato. Nel frattempo, infatti, la Roma ha provato a capire in tutti i modi la fattibilità dell’operazione Badé con il Siviglia, per il quale si sta continuando a ragionare con il Siviglia sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Tuttavia, oltre ad incassare la presa di posizione del club andaluso, che non ha affatto aperto a questo tipo di ipotesi, la Roma dovrà anche memorizzare la reazione di Djaló. L’ex centrale del Lille, infatti, non ha più intenzione di aspettare una risposta da parte della Roma: ragion per cui farà immediatamente ritorno a Torino, per essere aggregato nella rosa di Thiago Motta. Una decisione forte quella del difensore lusitano, maturata al termine di una giornata frenetica nella quale, pur essendosi sottoposto alle visite, Djalò non ha visto concretizzarsi il suo trasferimento in giallorosso con la Roma che ora potrebbe virare con decisione su Hummels, tesserabile anche nella giornata di domani in quanto svincolato.