Ritorno di fiamma per la Roma: era un pallino di Mourinho

La Roma pensa al ritorno su un profilo che era tanto caro a José Mourinho, un nome che potrebbe fare al caso di Daniele De Rossi in questo momento

I giallorossi devono completare il mercato in pochissime ore e soprattutto in difesa resta da capire come coprire il vuoto lasciato da Danso. La mancata chiusura della trattativa con l’austriaco complica i piani di Ghisolfi che non tratta solo per Djalò.

La ricerca di un difensore in casa Roma è diventata cosa prioritaria, visto l’evolversi negativo della vicenda Danso. Il centrale austriaco, sbarcato nella Capitale da più di 24 ore ha sostenuto le visite mediche presso il Campus Biomedico non ottenendo l’idoneità sportiva. Ghisolfi ha bloccato l’acquisto, chiedendo un supplemento delle analisi e il Lens in cambio ha deciso di bloccare la trattativa e richiamare in Francia il ragazzo. Sia il comunicato del club transalpino che la risposta del giocatore sono state piuttosto polemiche, lasciando trasparire un senso di sdegno che la Roma dovrà approfondire con un successivo comunicato, anche per non far circolare voci maligne.

Detto questo il problema del difensore centrale resta preminente a Trigoria, con esplicita richiesta di Daniele De Rossi, che vorrebbe un profilo affidabile. Nelle ultimissime ore si è fatto un gran parlare di Hummels, per cui si sta tentando un affondo e di Badé, il preferito ma anche più costoso. Il francese non viene liberato dal Siviglia per meno di 25 milioni di euro e anche a livello di ingaggio ha delle richieste piuttosto elevate.

Per la difesa proposto Solet del Salisburgo: valutazione sui 10 milioni di euro

Come riportato dal nostro direttore su X/Twitter, Daniele Trecca, uno dei nomi che è stato offerto a Florent Ghisolfi è Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo. Un giocatore che è già stato vicinissimo alla Roma in passato, quando sembrava essere il nome giusto per la difesa a 3 di Mourinho. Al tecnico portoghese piaceva la sua fisicità e lo riteneva una buona alternativa a Chris Smalling. Poi le alte richieste degli austriaci hanno portato ad un nulla di fatto e Solet è rimasto nella società del gruppo Red Bull.

In questa Roma potrebbe essere una buona soluzione come centrale dei tre, ma resta da capire se il ds francese e Lina Souloukou siano veramente interessati ad un profilo simile. La valutazione del francese è sui 10 milioni di euro (dati transfermarkt) ma sarebbe prendibile per molto meno in queste ultime ore di mercato.

Al momento le priorità su cui si stanno orientando sembrerebbero essere altre. Tra l’altro negli scorsi mesi su Solet si erano registrati gli interessamenti di club come il Borussia Monchengladbach, lo Stoccarda, il Southampton, l’Hoffenheim e il Psv Eindhoven.