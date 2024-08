Simone Inzaghi avvisato: il nuovo acquisto fa subito crac

Arriva un avvertimento per Simone Inzaghi, con l’infortunio del nuovo acquisto che complica subito i piani per la squadra: stop lungo

L’Inter sarà una delle protagoniste della nuova Champions League, anche se il sorteggio non è stato poi così clemente. Molte le big da affrontare, con trasferte anche insidiose. C’è però una buona notizia per Inzaghi.

L’Inter si prepara ad affrontare una stagione carica di impegni, che culminerà con il Mondiale per Club il prossimo anno negli Stati Uniti. Simone Inzaghi non ha avuto molto dal mercato, con gli arrivi dei soli Taremi, Zielinski e Palacios, ma ha perso anche pochissimo. Le uscite sono state limitate agli esuberi o a gente di secondo piano come Sanchez e Cuadrado. Il gruppo storico è rimasto inalterato e quindi il livello tecnico si è anche alzato. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di competere fino alla fine per lo Scudetto, magari con un testa a testa con la Juventus di Thiago Motta.

Anche la nuova Champions League sarà uno dei grandi obiettivi del Biscione, non fortunatissimo nei sorteggi andati in scena ieri a Montecarlo. Le otto sfide per i ragazzi di Inzaghi saranno in casa contro: Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco. In trasferta sarà invece la volta di: Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga.

L’Arsenal perde Mikel Merino: grave infortunio per lo spagnolo e sfida con l’Inter a rischio

Non semplici quindi gli incroci con le prime due squadre inglesi della Premier League. Con il City andrà in scena la rivincita della finale 2023 di Istanbul, mentre con i Gunners sarà quasi un inedito, con l’ultimo precedente che è datato 20 anni fa. L’Inter di Vieri andò a far visita ad Highbury ai padroni di casa, imponendosi con un clamoroso 0-3. Al ritorno invece subì da Henry e compagni un umiliante 1-5.

Contro l’Arsenal Inzaghi potrebbe avere un piccolo vantaggio, visto che uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti di Arteta ha riportato un grave infortunio. Stiamo parlando i Mikel Merino, centrocampista spagnolo decisivo con la sua nazionale agli ultimi Europei (suo il gol decisivo contro la Germania nei supplementari dei quarti di finale). L’ex giocatore della Real Sociedad, pagato 32 milioni più 5 di bonus, ha riportato la frattura della spalla durante l’ultimo allenamento. Lo stesso Arteta lo ha confermato durante la conferenza stampa odierna. Merino è caduto a terra ed è stato travolto da Gabriel Magalhaes in un contrasto.

Ancora da definire i tempi di recupero ma di certo non saranno brevi.