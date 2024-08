Sorteggio Europa League, le avversarie della Roma | LIVE

Sorteggio Europa League, tra poco a Montecarlo i giallorossi conosceranno le avversarie del proprio cammino europeo. Seguilo con noi LIVE

Alle 13 la Roma conoscerà le proprie avversarie in Europa League. A Montecarlo infatti dopo quello di ieri della nuova Champions League è in programma il sorteggio della seconda manifestazione Europea, l’Europa League.

Anche in questo caso il format è nuovo, con 8 partite che verranno giocate dai giallorossi. Non ci sarà nessun paracadute, inoltre: niente “retrocessione”, semmai, in Conference League. La squadra di Daniele De Rossi è inserita nella prima fascia insieme a Chelsea, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Francoforte, Porto, Tottenham, Slavia Praga e Lazio. E da questa urna usciranno due avversarie, tranne i biancocelesti.

Sorteggio Europa League, le avversarie della Roma

Pochi minuti ancora d’attesa quindi, e c’è la possibilità di diverse partite complesse. Ma l’Europa League rimane comunque un obiettivo. Vedremo cosa riserverà il computerone che in pochi secondi calcolerà tutte le squadre che i giallorossi dovranno affrontare.

Tutto pronto a Montecarlo: tra pochi minuti inizierà il sorteggio

13:18 Iniziate le operazioni di sorteggio: la Roma aspetta di conoscere le prime avversarie.

13:19 Sorteggiata subito la Roma!

13:20 Ecco le avversarie della Roma: Eintracht Francoforte in casa, Tottenham in trasferta, Braga in casa, AZ Alkmaar in trasferta, Dinamo Kiev in casa, Union SG in trasferta, Athletic Club in casa, Elfsborg in trasferta!

Negli accoppiamenti della prima fascia la Roma ha evitato i principali pericoli rappresentati da Manchester United e Porto, ma col Tottenham in trasferta sarà dura. Nella seconda fascia scongiurato l’incrocio con il Fenerbahce di Mourinho, evitata la Real Sociedad. Bene avere scampato l’incontro col Galatasaray nella terza fascia, peccato per avere preso l’Athletic Bilbao nella quarta fascia: avversario tosto, ma quanto meno da affrontare all’Olimpico e non al San Mames dove dà il meglio.