Addio Roma a mercato chiuso: due per uno clamoroso

Addio Roma a mercato chiuso: Ghisolfi in pressing per piazzare l’uscita. Un due per uno che potrebbe essere clamoroso. Ecco lo scenario

Il mercato della Roma non è chiuso. Né in entrata e nemmeno in uscita. Qualcuno, tra gli svincolati, come sappiamo, potrebbe anche arrivare alla corte di Daniele De Rossi. In difesa, soprattutto, dove i giallorossi stanno lavorando ancora adesso per un colpo in uscita.

Ovvio che parliamo di Smalling: il difensore inglese è un elemento che la Roma cederebbe volentieri e secondo le informazioni che in questi minuti sono state rese note da Gianluca Di Marzio, Ghisolfi sta lavorando per un addio in Arabia Saudita. Da quelle parti come sappiamo il calciomercato è ancora aperto, anche se c’è da dire che non rimane chissà quanto tempo. Il prossimo 2 settembre arriverà il gong finale anche dall’altra parte del Mondo e se la Roma vuole davvero cedere Smalling si deve muovere. Non sarà facile.

Addio Roma, Smalling in Arabia Saudita

Lo stesso Di Marzio, inoltre, ha confermato quello che vi abbiamo detto in queste ore. La dirigenza capitolina si sta muovendo sia per Hermoso che per Hummels. Come sappiamo i due sono entrambi svincolati, quindi possono firmare il nuovo contratto quando vogliono. Si è vociferato, anche, di un possibile arrivo di entrambi, ma a condizione che Smalling, appunto, chiuda la valigia e vada in Arabia Saudita. Altrimenti è assai più probabile – non esageriamo e non vogliamo dire sicuro – che uno possa davvero arrivare.

Mercato chiuso ma ore che rimangono davvero frenetiche dentro il club giallorosso. Una Roma che sta cercando in tutti i modi di chiudere la campagna acquisti intervenendo, adesso, in quel reparto che ha bisogno di innesti in mezzo. Sugli esterni è stato riscattato Angelino, è arrivato Dahl sempre a sinistra e Saul a destra. Rescissione con Karsdorp nel penultimo giorno di mercato (destinato al Psv, a quanto pare), ma manca ancora un ultimo tassello, in mezzo. Non c’è comunque chissà quale scelta.