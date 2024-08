Addio Roma con “tradimento”: la firma è UFFICIALE

Addio Roma con “tradimento” finale. Ha da pochi giorni lasciato la capitale ma ha già trovato una nuova sistemazione. Non senza polemiche.

Il mercato della Roma presenta numeri e nomi importanti. I numeri hanno un’infinità di zeri e sono i denari che la proprietà americana ha messo a disposizione di Florent Ghisolfi affinché li investisse al meglio per poi affidare l’organico migliore possibile a Daniele De Rossi.

Ed il direttore sportivo giallorosso quei soldi li ha investiti bene. Eccome. La Roma di oggi è decisamente più forte rispetto a quella che ha sfiorato la qualificazione in Champions League ed uscita sconfitta dalla semifinale di Europa League la scorsa stagione. Ed è qui che entrano in gioco i nomi. Gli importanti profili che la Roma è riuscita ad accaparrare in Italia ed in Europa battendo una concorrenza sempre agguerrita e, spesso, con maggiore disponibilità di spesa. Ma non si può soltanto investire. La Roma alcuni suoi importanti nomi li ha fatti anche uscire, vuoi perché non rientravano più nel progetto tecnico di De Rossi, vuoi per meri motivi economici. Al primo gruppo apparteneva il difensore olandese Rick Karsdorp.

Addio Roma, arriva la firma

Un paio di giorni fa l’addio a Roma ed alla Roma. Una lunga storia con pochi alti e tanti bassi e, come da tradizione, ecco la crisi arrivata al settimo anno. In verità i rapporti tra il difensore ‘orange’ e la Roma si erano incrinati ben prima.

Dopo Roma, e la Roma, un nuovo inizio. Ed il ritorno a casa, in Olanda. In tanti credevano, e speravano, che il futuro prossimo di Rick Karsdorp avesse gli stessi colori del suo recente passato. I colori indossati prima dello sbarco nella capitale. I colori del Feyenoord. Il calcio, però, è tante cose e spesso non è sentimento né nostalgia di un felice passato. E’ calcolo, è valutazione. Per questo, e chissà per quali altri motivi, Rick Karsdorp ha scelto il PSV. Ora è ufficiale.

La scelta migliore per lui, non per tanti altri. Non per i tifosi del Feyenoord. Per quelli della Roma poco cambia: l’importante era salutarlo.