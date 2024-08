Assalto giallorosso e firma gratis con la Roma: le ultime sul difensore

Nuovo difensore Roma, doppio contratto giallorosso: le ultime su Mario Hermoso dopo la chiusura del calciomercato.

La chiusura del calciomercato ieri notte non impedisce certamente di continuare a parlare delle tante vicende che, in casa Roma e non solo, hanno infiammato quest’estate. Come noto, in quel di Trigoria ci si è distinti per un operato che, pur scontentando per una serie di motivi i tifosi, ha visto i Friedkin investire più di 100 milioni di euro, apportando modifiche e integrazioni ad una rosa che, ad ogni modo, resta perfettibile da diversi punti di vista.

Una volta aver ovviato alla questione centrocampo, consegnando a De Rossi il box to box tanto agognato e rispondente al nome di Manu Koné, resta aperto lo scenario relativo ad una difesa che, per il momento, vanta solamente tre giocatori di ruolo. Troppo pochi per saturare i due slot centrali nel corso di una stagione che si appresta ad essere ricca di eventi e in vista della quale, da non poco tempo, l’allenatore aveva individuato in Kevin Danso le giuste qualità fisiche e tecniche.

Calciomercato Roma, Mario Hermoso giallorosso: decisione attesa a breve

Quanto accaduto con l’ancora giocatore del Lens è cosa ben chiara, con una sovversione finale e relativa al ben altro che formale step delle visite mediche, che ha permesso di ricordare recenti casi come quelli di Brescianini o Pubill. Non è stata la prima volta, infatti, che un affare si arenasse proprio durante le battute finali dell’operazione e con un giocatore, di fatto, già arrivato in città, con la discriminante medica che, in questo caso, ha visto la Roma, alla fine, dover rinunciare all’austriaco.

Non sono mancate le sorprese successive, con Djalo e un’attuale attesa fervente per la possibilità di attingere all’esiguo ma non vuoto corpo di difensori centrali attualmente svincolati. Tra questi, come noto, figurano Hummels e Mario Hermoso, tormentoni di un’estate che li aveva visti accostati a diverse realtà anche del nostro campionato, salvo restare ancora senza contratto.

In particolar modo, sull’ex Atletico Madrid, vanno riferiti gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, che evidenzia come Hermoso sia ormai prossimo al ponderare una decisione definitiva sul suo futuro, con l’offerta del Galatasaray che resta sul banco. Seguiranno, a breve, aggiornamenti.