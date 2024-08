Calciomercato Roma, soldi spesi senza resa: il dato che fa riflettere

Calciomercato Roma, nonostante l’importante somma spesa sul mercato emerge un dato allarmante che fa riflettere i tifosi

La sessione estiva di calciomercato per la Roma non è ancora terminate. Saltato l’affare Danso, i giallorossi stanno per ingaggiare a parametro zero Hermoso, ex Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la firma del nuovo difensore dovrebbe arrivare nella giornata di lunedì.

Con questo acquisto e quello pure altamente probabile di Hummels in caso di partenza di Smalling, che ha detto sì all’Arabia Saudita, si può affermare che la Roma è stata senza dubbio tra le squadre più attive della Serie A. La società capitolina aveva l’obbligo di creare una rosa completa, ma soprattutto di maggiore qualità, in modo tale da diminuire il gap con le squadre che l’hanno preceduta nella scorsa stagione.

Ai Friedkin va riconosciuto lo sforzo economico, grazie agli oltre 100 milioni investiti, somma che però potrebbe non bastare a riportare i giallorossi in Champions League. In estate sono arrivati tanti calciatori, il più atteso probabilmente è l’ex Girona Artem Dovbyk, per il quale il club ha sborsato circa 40 milioni di euro, e che avrà il compito di far dimenticare Romelu Lukaku che, tra alti e bassi, ha concluso comunque lo scorso anno con oltre 20 gol.

Nonostante dunque le tante trattative chiuse da Ghisolfi emerge un dato decisamente preoccupante che ha allarmato i tifosi: quanto fatto in estate potrebbe dunque non essere sufficiente.

Calciomercato Roma: investimenti e tanti acquisti, ma il dato fa riflettere

Dopo una spesa di oltre 100 milioni di euro da parte della società la Roma si ritrova oggi più che mai con l’obbligo di tornare tra le prime cinque posizioni della classifica di Serie A, fattore che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League e ai derivanti introiti.

L’attacco è senza dubbio il reparto maggiormente rinforzato, grazie non solo agli acquisti di Dovbik e Soulé, ma anche alla permanenza di Dybala, che già nelle prime uscite si è dimostrato ancora una volta uno dei calciatori più importanti a disposizione di mister De Rossi.

Il club ha operato al meglio soprattutto in uscita, dove non si sono registrati addii importanti, se non qualche nome che ha fatto storcere il naso ai tifosi, come ad esempio quello di Edoardo Bove, che lascia la capitale per unirsi alla Fiorentina, ma c’è un dato che preoccupa e non poco.

I giallorossi ad oggi nonostante i tanti acquisti sono ancora la sesta forza del campionato in termini di valore della rosa secondo il noto portale Transfermarkt. Prima della formazione capitolina ci sono ancora Inter, Milan, Juventus, Atalanta ed il Napoli di Antonio Conte, tutte squadre che ad oggi risultano favorite per un posto in Champions rispetto alla Roma, che però avrà il dovere di provarci visti gli importanti investimenti fatti in estate.