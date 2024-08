C’era una volta la Roma brasiliana, Wesley e i suoi fratelli: quanti no da Trigoria

Seguito anche dalla Roma, Wesley si è accasato in Arabia per 25 milioni ma non è l’unico brasiliano proposto ai giallorossi in estate

Spesso fucina di grandi prospetti e serbatoio prezioso per il calciomercato della Roma, il calcio brasiliano da diversi anni non viene più considerato dai dirigenti giallorossi come potenziale fonte di talenti e di futuri guadagni. L’ultimo calciatore verdeoro realmente trattato a Trigoria è stato Marcos Leonardo, sedotto e abbandonato la scorsa estate e trasferitosi poi al Benfica per 18 milioni a gennaio 2024.

Dopo appena sei mesi, l’attaccante ex Santos ha ricevuto offerte dall’Arabia da 40 milioni di euro per il cartellino, segno evidente che spesso e volentieri se si pesca con cognizione di causa in Brasile, si trae giovamento sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico. Il nome caldo dell’estate in ottica giallorossa è stato sicuramente quello di Wesley Gassova. Trasferitosi all’Al-Nassr per 20 milioni più 5 di bonus (proprio la cifra che abbiamo sempre menzionato qui), l’ala del Corinthians era ai primissimi posti nella lista di De Rossi per rinforzarsi in quel ruolo.

Da André a Morato: tanti brasiliani proposti alla Roma

L’allenatore giallorosso ha mantenuto in vita la speranza di arrivare al calciatore, salvo poi doversi arrendere quando la Roma ha occupato l’ultimo slot da extracomunitario con Saud. Wesley non è stato tuttavia l’unico calciatore brasiliano proposto ai giallorossi. Accasatosi al Nottingham Forest per 11 milioni di euro più 6 di bonus, più il 15% sulla futura rivendita, Morato secondo quanto appreso da Asromalive.it è stato offerto anche alla Roma.

Da Trigoria non è tuttavia arrivato alcun segnale e la stessa sorte è toccata ad André, trasferitosi dal Fluminense al Wolverhampton per 22 milioni più 3 di bonus, a Gabriel Sara, accasatosi al Galatasaray per meno di 20 milioni, per Gustavo Nunes, tesserato dal Brentford per 12 milioni di euro. e per Paulinho. I tempi della Roma brasiliana sono ormai sempre più lontani, ma la speranza che si possa tornare a fare uno scouting approfondito nella terra del futbol bailado non tramonta mai.