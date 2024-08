Firma prima della Roma: nuovo rinforzo per Thiago Motta anche se lui lo ha già mandato in campo nel corso delle prime due uscite. Promozione totale

Domani sera c’è Juventus–Roma, con i bianconeri che si presentano all’appuntamento con sei punti e con i giallorossi che invece in queste prime due giornate ne hanno conquistato solamente uno, contro il Cagliari in trasferta, prima della sconfitta interna contro l’Empoli.

Una situazione diversa dentro entrambi i club, una situazione che parla chiara e che dice anche un’ulteriore cosa: Thiago Motta fino al momento ha azzeccato tutte le scelte che ha fatto, soprattutto con i giovani lanciati in queste prime due uscite ufficiale. Mbangula, ad esempio, ha fatto il primo gol stagionale contro il Como; Savona, l’altro ragazzino, ha segnato contro il Verona. Ed è proprio del primo che parliamo, visto che è pronta la firma sul rinnovo contrattuale.

Firma per Mbangula, rinnovo e promozione

“Come per Savona e Rouhi in arrivo la promozione ufficiale in prima squadra anche per Mbangula” ha scritto il giornalista Mirko Nicolino sul proprio profilo X, commentando quella che è una notizia di TuttoSport sul rinnovo del calciatore in questione. Il giovanissimo infatti, si legge, dovrebbe firmare nei prossimi giorni il nuovo contratto fino al 2029 con adeguamento economico, in linea con tutti gli altri compagni che hanno già fatto lo stesso percorso.

Mbangula, inoltre, visto che Nico Gonzalez e Conceicao – che saranno comunque convocati – hanno fatto pochi allenamenti con i compagni, dovrebbe e potrebbe anche ritrovare una maglia da titolare nella sfida di domani sera contro la Roma. Sarebbe la terzo volta di fila per lui in questo avvio di stagione e sicuramente nemmeno il giovanissimo esterno offensivo si aspettava che tutto questo potesse succedere così velocemente. Ma Motta ha fatto capire che non guarda in faccia nessuno, chi merita gioca e chi merita va in campo.