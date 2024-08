Non solo Danso e Dybala: tutti gli affari saltati dell’estate

Non solo Danso e Dybala, ecco tutti gli affari sfumati durante la sessione estiva di calciomercato: sarebbe potuto cambiare tutto

Una sessione di calciomercato piuttosto movimentata, in particolare per la Roma che, nonostante il mancato accesso in Champions League, ha fatto registrare diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Sui giallorossi c’era un grande punto interrogativo, legato non solo alla disponibilità economica ma anche sulla necessità di cambiare diversi interpreti a disposizione dell’allenatore.

Ad oggi la formazione capitolina è senza dubbio più completa, in particolare in attacco dove oltre alla permanenza di Dybala sono arrivati colpi importanti del calibro di Soulé e Dovbyk, con quest’ultimo fresco vincitore del titolo di “Pichichi” della Liga.

Questo mercato però è stato caratterizzato anche da molti “what if”, a causa di diverse trattative che sembravano destinate ad andare in porto che però non hanno mai visto la definitiva fumata bianca. In Serie A, ne abbiamo avuti diversi, su tutti ovviamente la vicenda che ha visto protagonista Paulo Dybala, vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita, salvo poi rifiutare un’offerta faraonica pur di restare nella capitale.

Non solo Danso e Dybala: ecco i “what if” dell’estate

Diverse trattative che avrebbero potuto cambiare le sorti della stagione appena iniziata sono saltate. In casa Roma, oltre a Dybala, è sfumato anche il trasferimento del difensore Danso, che non ha ottenuto l’idoneità sportiva a seguito delle visite mediche. Una delle telenovele più lunghe dell’estate invece è stata senza dubbio quella che ha visto protagonista Victor Osimhen.

Il nigeriano sperava di trasferirsi in Premier League, ma nessun club inglese ha alla fine dimostrato un interesse concreto verso quello che appena un anno fa era uno dei migliori centravanti del panorama europeo. Anche Federico Chiesa è stato uno dei calciatori più seguiti negli ultimi mesi, con l’azzurro che ad oggi ha lasciato la Juventus per accasarsi al Liverpool dopo che il suo approdo al Barcellona sembrava ormai cosa fatta.

La formazione capitolina ancora protagonista del mercato grazie all’attaccante ucraino Artem Dovbik, con quest’ultimo che è stato soffiato nientemeno che all’Atletico Madrid, con il quale aveva già un accordo economico, fattore che ha costretto i Colchoneros a virare su Sorloth. Sempre nel lato giallorosso della capitale da registrare anche l’abbandono dell’acquisto del centrale Djalo dopo che il calciatore aveva anche già svolto le visite mediche, così come Brescianini, che è passato all’Atalanta dopo aver sostenuto gli esami con il Napoli.

La Juventus invece ad oggi è la rosa probabilmente più rinforzata, ma durante questi ultimi mesi Giuntoli ha dovuto faticare e non poco per consegnare a Thiago Motta una rosa di livello. I bianconeri hanno seguito diversi profili, su tutti Adeyemi, che sembrava poter essere il grande colpo dell’estate, saltato, infine, insieme ad altri, come ad esempio Todibo.

Anche all’estero si sono viste situazioni analoghe, come ad esempio il Chelsea (tra le squadre che più a lungo ha seguito Osimhen) che ha visto sfumare il colpo Omorodion dopo che il calciatore era addirittura arrivato a Londra per firmare il contratto. Tante, tantissime trattative che alla fine non hanno avuto la così detta fumata bianca, molte delle quali avrebbero potuto cambiare le aspettative di molte società, la Roma ne è uscita decisamente più completa e con un attacco decisamente migliorato, ma basterà per rientrare finalmente in Champions League?