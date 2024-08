Salta il big match. E’ arrivata la comunicazione ufficiale. Niente sfida programmata per domenica 1°settembre.

Una nuova gara da rinviare, una nuova questione da analizzare da parte del giudice sportivo. Ormai si è perso il conto delle gare che rimangono ‘sub iudice’ a causa di reali o presunte irregolarità. E questo avviene pressoché in tutte le categorie.

Nel caso in questione la sfida tra Nuova Sondrio Calcio e Virtus Ciserano Bergamo, gara valida per la Coppa Italia Serie D, che si sarebbe dovuta disputare domenica 1° settembre alla Castellina, non verrà disputata. Questo a causa di un ricorso inoltrato dalla Real Calepina dopo la gara contro la Nuova Sondrio Calcio disputata domenica scorsa e che l’ha vista uscire sconfitta al termine dei 90 minuti regolamentari. Quale il motivo del ricorso?

Salta il big match. Questo il comunicato della Lega

Il reclamo della società bergamasca è nato da una presunta irregolarità all’interno dell’undici iniziale della Nuova Sondrio.

Tra questi vi sarebbe stato un giocatore squalificato e pertanto non abilitato a scendere in campo. Il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha preso tempo in vista della decisione finale e ha ritenuto opportuno il rinvio della gara di Coppa Italia. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega: “La gara n. 54, è rinviata a data da destinarsi a seguito di reclamo nell’esito della gara Real Calepina-Nuova Sondrio“. Al momento non si registrano commenti da parte della dirigenza della Nuova Sondrio Calcio.